Los PEORES que llegaron al Congreso en 2026 | La Pulla

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Nuevo Congreso, viejas mañas. Las elecciones dejaron un Capitolio lleno de clanes políticos, investigaciones y congresistas cuestionados. Veamos quiénes son los nuevos “honorables”.
La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.
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