Ellos fueron los cinco senadores más votados en 2026

El Senado colombiano quedó renovado para los próximos cuatro años. El Pacto Histórico fue, como se previa, la fuerza más votada, seguido, como también se esperaba, del Centro Democrático. Ambas fuerzas se consolidan entonces como las más importantes y determinantes de la cámara alta del legislativo, aunque ninguna logra una mayoría clara. Nuevamente, los demás partidos, con votaciones y bancadas más pequeñas, serán muy importantes para lograr nuevas mayorías.

Sin embargo, algunas de las mayores sorpresas de la jornada aparecen al revisar la lista de los congresistas más votados. La senadora con mayor votación será Nadya Georgette Blel Scaff. Con más de 176.000 votos, la dirigente del Partido Conservador —senadora desde 2014— repite además como la candidata más votada de su colectividad, tal como ya había ocurrido en las elecciones anteriores.

Durante la última legislatura tuvo un papel visible en debates relacionados con salud, asuntos sociales y políticas para la niñez y la familia, y consolidó una base electoral fuerte en la región Caribe, especialmente en Bolívar.

El segundo senador más votado será Lidio Arturo García Turbay, del Partido Liberal, con más de 174.000 votos. García, primo de Dumek Turbay Paz —exgobernador de Bolívar y actual alcalde de Cartagena—, está en el Senado desde 2014 y ha construido buena parte de su fuerza electoral en la región Caribe, especialmente en Bolívar. Durante su paso por el Congreso ha ocupado cargos de peso dentro de la corporación, entre ellos la presidencia del Senado, que ejerció entre 2019 y 2020.

Jonathan Ferney Pulido Hernández será el tercer senador más votado, con poco más de 150.000 sufragios. Pulido, más conocido como Jota Pe Hernández, llegó al Congreso en 2022 con una votación que sorprendió incluso dentro de su propio partido, al superar a figuras como Angélica Lozano o Humberto de la Calle.

Desde entonces se ha convertido en una de las voces más visibles del sector más crítico del Gobierno dentro de la Alianza Verde. Durante la última legislatura fue uno de los opositores más duros a las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro y ganó notoriedad por sus intervenciones en debates de control político.

Yessid Enrique Pulgar Daza será el cuarto senador más votado, con 145.628 votos. El exdiputado del Atlántico y dirigente político de la costa Caribe llega al Senado respaldado por una fuerte maquinaria regional, especialmente en ese departamento. Pulgar ha construido su carrera política en el Atlántico y ha estado cercano a distintas estructuras políticas de la región.

Finalmente, el quinto senador más votado es Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional. Gómez es un político conservador, cercano a las corrientes más tradicionales de ese sector, y ha sido una de las caras más visibles de ese movimiento en los últimos años. Fue incluso candidato presidencial en 2022.

Durante la campaña se posicionó con un discurso crítico frente al gobierno de Petro y a las reformas impulsadas por el Ejecutivo, apelando a un electorado conservador y de oposición. Hay que recordar que el próximo Senado será uno dividido entre dos fuerzas dominantes pero sin mayorías (el Pacto Histórico y el Centro Democrático) y fuerzas más pequeñas, pero que serán decisivas.

