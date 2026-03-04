Más candidatos al Congreso que deberían PREOCUPARNOS| La Pulla

Escucha este artículo
Seguimos revisando candidatos a las elecciones del Congreso y encontramos de todo: investigados, políticos con conexiones turbias y joyitas de todos los partidos. Aquí va la segunda parte.
La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.
Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:
- Así está el panorama de violencia y seguridad para la última elección de las curules de paz
- Postulación de testigos electorales aumentó cerca del 50 %: CNE mantiene proceso abierto
- ¿Qué hace un senador y un representante a la Cámara? Estas son las funciones del Congreso
