¿Qué hace un senador y un representante a la Cámara?: funciones del Congreso

Las elecciones legislativas se llevarán a cabo en menos de una semana y en medio del movimiento electoral las funciones de aquellos candidatos y candidatas que se medirán en urnas buscando llegar al Congreso, son claves.

En el país, el Congreso de la República -que se encarga de legislar y controlar al poder Ejecutivo- se divide entre Senado y Cámara. Ambos participan en la elaboración, interpretación, reforma y derogación de leyes. Además, realizan control político sobre el Gobierno y ministros mediante citaciones y mociones de censura. En conjunto eligen al Contralor General y al Vicepresidente en caso de vacancia absoluta.

Sin embargo, hay ciertas funciones que son exclusivas dependiendo si se pone el foco en Cámara o en Senado. Por una parte, las y los senadores legislan a nivel nacional, son los encargados de conceder licencias al Presidente para ausentarse del país y eligen a los magistrados de la Corte Constitucional y al Procurador General de la Nación. Mientras que los representantes a la Cámara legislan bajo circunscripción territorial, examinan la cuenta general del presupuesto y tesoro junto al Contralor General y eligen al Defensor del Pueblo y acusan ante el Senado a altos funcionarios como el Presidente o magistrados por causas constitucionales.

De manera general, un congresista vota por los proyectos, construye textos, negocia apoyos, pide conceptos, impulsa o frena discusiones y responde a presiones de su bancada, del Gobierno y de sectores sociales.​ Tenga en cuenta que si Senado y Cámara terminan aprobando versiones distintas, el reglamento prevé una conciliación para unificar el texto antes de la decisión final.

Este ocho de marzo usted recibirá dos tarjetones. El primero es para elegir uno de los 102 senadores que pueden ser elegidos por elección popular; este es el mismo en todos los departamentos e incluye 16 partidos que buscan llevar a sus candidatos al Senado.

En cada departamento se entrega un tarjetón diferente para elegir a uno de los 183 Representantes a la Cámara por cada departamento; el número de congresistas elegidos varía por el lugar donde usted habite. Por ejemplo, en Bogotá se eligen 18 representantes, mientras en departamentos más pequeños como Arauca se eligen solo dos.

¿Cuánto tiempo trabajan al año?

Al ser posicionados el 20 de julio, los congresistas inician sus sesiones ordinarias, que duran en promedio unos ocho meses. Las sesiones ordinarias del Congreso se dividen en dos períodos: el primero, que comprende del 20 de julio al 16 de diciembre, y el segundo, que va del 16 de febrero al 20 de junio.

Aquí le explicamos a profundidad cómo funciona el Congreso de la República:

