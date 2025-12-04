Logo El Espectador
Opinión
Nos MINITERON sobre el alcohol: esto es lo que no te dicen| La Pulla

La Pulla
La Pulla
04 de diciembre de 2025 - 05:39 p. m.
Por mucho tiempo nos creímos el cuento de que un trago al año no hace daño. Pero la ciencia dice todo lo contrario. Aquí les contamos por qué en Colombia tenemos una relación tóxica con el alcohol.

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:

La Pulla

Por La Pulla

luamo(itkq6)Hace 43 minutos
El alcohol, en cualquier clase de bebidas, es pésimo para la salud, tanto mental, como física. Pero desafortunadamente no hay celebración, sino hay bebidas alcohólicas, en este pais...y en muchas partes del mundo. La bebida es la enemiga numero uno de los habitantes, por los efectos a los que conlleva.. Produce enfermedades, discusiones, peleas y hasta a muertos. Con un ebrio no se puede discutir, porque te sale con estúpidas razones que mejor las evitas. Muchos ejemplos de ebrios famosos.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 51 minutos
Con razón petro actúa así. Su alcoholismo perjudica gravemente a la patria
  • Mar(60274)Hace 17 minutos
    Las goticas de valeriana son peores.
  • AR181(8z0an)Hace 23 minutos
    Alcoholismo no, es la adicción a la cocaina, como Benedetti
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 53 minutos
De acuerdo en términos generales. En desacuerdo con lo afirmado contra el patriota Miguel Polo Polo
Atenas (06773)Hace 1 hora
JuanC., q’ las bebidas espirituosas hacen mucho daño y ponen al adicto a decir pendejadas, cagarla y generar mal ejemplo, lo confirma el ebrio, güelentinoso e inmoral Petro, quien ni pa muerto sirve. Y de quien dicen las malas lenguas q’ lo q’ no bebe se lo unta mientras la traba q’ siempre lleva lo permita. No en vano, 11 millones de ebrios le comieron cuento a otro borracho, cómo estarían de “jinchos”, pero de la crasa ignorancia q’ los caracteriza. Trump puede ser un hp, pero no bebe. Atenas.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 2 horas
Ya me explico lo de petro.
