Nos MINITERON sobre el alcohol: esto es lo que no te dicen| La Pulla

Por mucho tiempo nos creímos el cuento de que un trago al año no hace daño. Pero la ciencia dice todo lo contrario. Aquí les contamos por qué en Colombia tenemos una relación tóxica con el alcohol.

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:

