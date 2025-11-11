Expresión “exceso de alcohol” se mantiene: Corte Constitucional tras resolver demanda

En Colombia el consumo de alcohol alcanzó un récord histórico: 3.200 millones de litros al año. EFE/ Javier Belver Foto: EFE - JAVIER BELVER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad”. Esta es una frase que probablemente todos hemos oído en las propagandas de bebidas alcohólicas. Recientemente, la Corte Constitucional recibió una demanda en contra de la expresión “exceso de”, ya que, según la demandante, mencionar que el alcohol es nocivo solo cuando se consume en exceso vulnera los derechos a la información y a la salud.

En respuesta, la Corte sostuvo que la etiqueta se mantendrá tal y como la conocemos, pues no es “incompatible con la Constitución”, como se lee en la sentencia C-445/25. “La referencia al exceso funciona como un elemento clave de la política pública en materia de etiquetado”, agregan.

(Lea: Las Américas perdió su estatus como región libre de sarampión: OPS)

La demandante señalaba que la evidencia científica actual menciona que no existe un consumo seguro de alcohol. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó hace dos años una declaración en The Lancet Public Health, donde resalta justamente esta idea.

“No podemos hablar de un supuesto nivel seguro de consumo de alcohol. No importa cuánto se beba: el riesgo para la salud comienza con la primera gota de cualquier bebida alcohólica”, explicaba en el momento de la publicación de la declaración, la Dra. Carina Ferreira-Borges, de la OMS.

Pese a esto, la Corte sostuvo que el mensaje de la leyenda de advertencia actual no configura un déficit de protección al consumidor en materia de información “porque está fundamentado en la información sobre la que existe un amplio consenso científico”. También señalaron que esta etiqueta está dirigida a una población en particular, las personas mayores de 18 años, a quienes el consumo de alcohol les es permitido y el ordenamiento jurídico les impone también autodeberes de protección; por lo tanto, “no puede afirmarse que la etiqueta actual sea engañosa”.

Sin embargo, la Sala Plena también le solicitó al Congreso de la República y al Ministerio de Salud actualizar la política pública sobre consumo de alcohol conforme a la mejor evidencia científica. Asimismo, llamó a todas las instituciones competentes a implementar medidas intersectoriales y educativas para reducir el consumo de alcohol y garantizar una información veraz sobre sus riesgos.

Como contamos en este artículo, en Colombia el consumo alcanzó un récord histórico: 3.200 millones de litros al año. Según los cálculos del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (PROESA) de la Universidad Icesi, en Cali, entre 2016 y 2022 la asequibilidad de la cerveza aumentó cerca de un 25 %. Mientras en 2016 un salario mínimo alcanzaba para comprar alrededor de 281 litros de cerveza al precio de fábrica, en 2022 esa cifra llegó a casi 359 litros. Si se considera el precio al consumidor, el aumento fue de 110 a 124 litros en el mismo periodo.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud?Te invitamos a verlas enEl Espectador.⚕️🩺