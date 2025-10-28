¿Por qué Uribe era culpable y ahora es inocente? | La Pulla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Álvaro Uribe era culpable hace tres meses, pero ahora resulta que es inocente. ¿Qué pasó? ¿Compraron a los jueces? ¿Absolvieron por fin a un santo? ¿Se trata de una conspiración? No, lo que vimos es que la justicia, a menudo, cambia de opinión. Analizamos los argumentos del Tribunal Superior de Bogotá para una sentencia polémica en el caso del siglo.

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:

Aquí pueden unirse a la Vaki.

¡No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita! 🔔

Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y canales de WhatsApp y Telegram.