¿Por qué Uribe era culpable y ahora es inocente? | La Pulla

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Álvaro Uribe era culpable hace tres meses, pero ahora resulta que es inocente. ¿Qué pasó? ¿Compraron a los jueces? ¿Absolvieron por fin a un santo? ¿Se trata de una conspiración? No, lo que vimos es que la justicia, a menudo, cambia de opinión. Analizamos los argumentos del Tribunal Superior de Bogotá para una sentencia polémica en el caso del siglo.
La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.
Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:
- Primera y segunda instancia: dos visiones irreconciliables sobre el caso Uribe
- Del fallo condenatorio a la absolución: así giró el caso de Álvaro Uribe
- Caso Uribe: ¿qué viene después de la absolución al expresidente?
Aquí pueden unirse a la Vaki.
¡No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita! 🔔
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y canales de WhatsApp y Telegram.