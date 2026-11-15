Se llama Fondo Milagro porque sería un milagro que funcione

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Tres meses después del terremoto en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella les está fallando a los damnificados. En este capítulo de La Pulla les contamos qué pasó en el Fondo Milagro. Al frente pusieron a Jaime Andrés Uribe, que no tiene título universitario ni experiencia en administración pública. Uribe cobró un sueldo 39 millones de pesos al mes, más de lo que gana un ministro. El resto de la nómina siguió la misma línea: 36 millones para el secretario privado, el director jurídico y el director de contratación, y 33 millones para el coordinador de comunicaciones.

Pero ojo porque, de los 624.656 millones de pesos…