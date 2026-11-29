La decisión sobre Umaña vuelve a desnudar el fracaso de un Estado incapaz de proteger e investigar sus crímenes. Nos encanta llamarnos una de las democracias más…

El exviceministro Camilo Umaña acaba de contar que, tras 16 años de litigio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado colombiano es responsable de la muerte de su padre, Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en 1998. Es una noticia enorme para su familia y las víctimas del Palacio de Justicia. Y llega en una triple coincidencia: los 41 años de la toma, los hallazgos de la JEP sobre inteligencia militar y el estreno de Palacio, la serie de Netflix.

La decisión sobre Umaña vuelve a desnudar el fracaso de un Estado incapaz de proteger e investigar sus crímenes. Nos encanta llamarnos una de las democracias más sólidas de América Latina, pero considerando la existencia de un Estado cómplice, puede opinarse que esta es una democracia puramente electoral, opacada por acciones y omisiones, protegida con silencios.

La serie me devolvió a una escena personal. En 1998, Umaña, quien llevaba la causa de 11 desaparecidos del Palacio, contó que tenía listas las carpas para exhumar una fosa común en el Cementerio del Sur. Mi mamá, su amiga, le dijo angustiada: ‘Te pueden matar, Eduardo”. Pocos días después, lo asesinaron con tres tiros en la cabeza.

También reviví una entrevista que me dio recientemente Yesid Reyes. Para el libro En el nombre del padre contó cómo oyó a Noemí Sanín amenazar con cerrar el noticiero de Juan Guillermo Ríos si transmitía clamores de su padre, el magistrado Reyes Echandía, por un cese al fuego en el Palacio. Profundizó Yesid abiertamente en las actitudes nefastas de la excanciller, en la culpabilidad de generales y en la debilidad de Belisario.

La toma del Palacio por el M-19 fue una decisión brutal que desató una tragedia injustificada contra inocentes. Pero en un Estado civilizado sus responsables debieron ser llevados ante jueces, no a las caballerizas. Nada justificaba las desapariciones de los civiles ni la muerte de magistrados y rehenes durante una retoma propia de las peores dictaduras suramericanas.

¿Y por qué hay quienes siguen celebrando a Noemí Sanín como una estadista, cuando su censura está documentada? ¿Por qué se recuerda a Betancur por su vocación cultural en Barichara y tan poco como al presidente desbordado por sus militares? ¿Por qué la designación de Plazas Vega como embajador en Perú no provoca un debate moral a la altura de esa historia? ¿Por qué cuestionar la historia oficial sigue pareciendo indebido?

A diez años de la firma, las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz, han abierto archivos, escuchado confesiones y dado nombre a desaparecidos. La Comisión de la Verdad y la JEP han reconstruido lo que tantos preferían no mirar. Pero ninguna sentencia ni informe bastará si muchos de los responsables siguen sin tener una sanción social.

Ahí radica el valor de Palacio. El entretenimiento y la imagen generan inquietudes en públicos que jamás leerían un expediente. Porque la verdadera batalla cultural es aquella en que la comunicación masiva, el arte y la cultura ayudan a librar la guerra contra la hipocresía, contra la fuerza exclusiva de las tanquetas y, en últimas, por la vida. La de Umaña, la de los magistrados, la de los campesinos, la de los estudiantes, la de los periodistas, la de todos.