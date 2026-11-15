La bomba de la derrota

Firmar bombas es una vieja tradición militar. En la Segunda Guerra Mundial se les escribían mensajes al enemigo. Pero esa costumbre cada vez se considera más premoderna e incivilizada. En mayo de 2024, Nikki Haley, exembajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex candidata republicana a la Presidencia, firmó un proyectil israelí con la frase ‘Acaben con ellos’. Llovieron críticas de la opinión calificada…

El presidente firmó una bomba. Escribió ‘bienvenidos a la Patria Milagro’ sobre 460 kilos de metal y explosivos, la bendijo y la volvió propaganda. Aunque la escena fue difundida como una victoria, la imagen no esconde ningún logro.

Firmar bombas es una vieja tradición militar. En la Segunda Guerra Mundial se les escribían mensajes al enemigo. Pero esa costumbre cada vez se considera más premoderna e incivilizada. En mayo de 2024, Nikki Haley, exembajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex candidata republicana a la Presidencia, firmó un proyectil israelí con la frase ‘Acaben con ellos’. Llovieron críticas de la opinión calificada y todas las organizaciones de Derechos Humanos recordaron la obligación de proteger a los civiles. No en vano, la guerra convertida en populismo es aún más violenta.

En Colombia, ningún presidente había protagonizado una escena pública semejante. Uribe, Santos, Duque y Petro posaron con uniformes militares. Hicieron el oso, pero no pasó de ahí porque el peso de las formas aún imponía distancia entre el jefe del Estado y las armas para matar: aún tenía algún valor público la frontera de la institucionalidad.

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La imagen del presidente combatiente desplaza la idea de construir un país armónico. ‘Plomo es lo que hay’ dice el libreto de la nueva derecha. Las víctimas, los Derechos Humanos, los campesinos, el ambiente y las preguntas incómodas quedan relegados a un rincón de la conversación pública. Todo eso que el poder desprecia como woke, incluyendo a los campesinos que mete en el mismo bulto con las disidencias y que también quedan en riesgo de ser arrasados por una bomba.

Pero la bomba autografiada es una bomba de la derrota. Del fracaso de lo que fue y la de lo que vendrá. La de lo que fue, porque exhibe el fracaso de un Estado que le debe todo al Catatumbo. Allí, el 41,5 % de la población vive en pobreza multidimensional y la informalidad supera el 95 %. En 2025 fueron desplazadas 101.587 personas. Y si bien faltan soldados, no todo es plomo. También faltan vías, escuelas, agua, salud, empleos y alternativas para vivir en legalidad. Niños desplazados y gente con hambre.

La bomba autografiada también es un descalabro militar. La Operación Noah en Tibú dejó, según el Gobierno, cuatro presuntos disidentes muertos, seis capturados y tres campamentos golpeados. Esos resultados operativos no deben confundirse con recuperar el territorio. Ni Calarcá ni Andrey Avendaño, objetivos de la operación, fueron capturados o abatidos. Una semana después de la firma y la presunta explosión ¿Qué frente de las disidencias dejó de existir? ¿Qué logro militar dejó el espectáculo?

Un oficial de la Armada dijo que con la bomba caerían ‘460 kilos de democracia’. Grotesca contradicción, pues la democracia no se mide en municiones sino en capacidad estatal, en Derechos, en deliberación pública, en legitimidad. Nada de eso lo da el plomo porque detrás de esa firma del Presidente sobre el arma explosiva está el fracaso de las cosas que no se hicieron a tiempo, de las promesas incumplidas por corrupción, desidia o ineptitud. Ninguna explosión sustituye la presencia del Estado y ningún arma genera gobernabilidad. Los bombardeos no hacen milagros.