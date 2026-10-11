La politiquería que sí le gusta a Abelardo

Acuña es, efectivamente, un cuestionado cacique, heredero de la posparapolítica en Sucre, pero si de politiqueros e investigados se trata, De la Espriella tiene ejemplos más cercanos en su primer círculo de aliados. Hablemos de…

A Abelardo de la Espriella no le gusta la política de siempre, excepto si es la suya. Hace unos días, arremetió públicamente en contra del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, a quien vinculó con prácticas corruptas y politiqueras y le recordó sus varias investigaciones, en otra de las acostumbradas puestas en escena del presidente, cuidadosamente grabadas y luego publicadas sin contexto por sus medios amigos.

Acuña es, efectivamente, un cuestionado cacique, heredero de la posparapolítica en Sucre, pero si de politiqueros e investigados se trata, De la Espriella tiene ejemplos más cercanos en su primer círculo de aliados. Hablemos de uno: Jaime Andrés Beltrán, su ministro de Vivienda.

El “ministro playero”, que se fue de paseo en plena emergencia por el peor sismo de Colombia en una década. De él ya se sabe que tiene abierto un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría y una indagación en la Corte Suprema de Justicia en un caso en el que se perdieron 46 mil millones de pesos en chatarra del alumbrado público de Bucaramanga, cuando Beltrán era alcalde de esa ciudad. También se sabe que, según la declaración de un testigo, el material era retirado de los depósitos bajo la supuesta coordinación del cuñado del hoy ministro.

Publicidad

Pero hay algo menos conocido sobre Beltrán y la politiquería que tanto dice combatir De la Espriella: la trayectoria burocrática de ese cuñado en entes bajo la influencia política del ministro que también es pastor. Se llama Óscar Andrés Ramírez Luquerna, es hermano de Paula Ramírez Luquerna (la esposa de Beltrán), tiene 41 años y estudios hasta bachillerato, y en junio fue nombrado funcionario en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Lo nombró el director local del Tránsito, Jhair Andrés Manrique Bautista, quien llegó a ese cargo tras ser designado por el propio Jaime Andrés Beltrán cuando este aún era mandatario. (Ver resolución).

Jhair Manrique con su exjefe Jaime Andrés Beltrán. Foto: Redes sociales

Antes, también este año, el mencionado Óscar Ramírez del escándalo de la chatarra había sido contratista de la ESE Instituto de Salud de Bucaramanga ISABU, con un contrato que firmó el gerente de la entidad, Hernán Darío Zárate Ortegón, también nombrado allí por Beltrán. (Ver contrato). En contexto, Beltrán no terminó su mandato debido a que el Consejo de Estado lo destituyó por doble militancia, pero logró elegir sucesor a su ungido, el actual alcalde Cristian Portilla.

Le puede interesar

Desde que Jaime Andrés Beltrán llegó al poder en 2024, y pese a la básica formación académica que registra, su cuñado logró engancharse como contratista también en las alcaldías de Floridablanca y Piedecuesta, ambas del área metropolitana de Bucaramanga. De la de Piedecuesta recibió, de hecho, una invitación directa a su nombre para presentar propuesta con el objeto de organizar el archivo de una oficina del municipio. (Ver invitación).

El reciente nombramiento como funcionario en el Tránsito es en provisionalidad, es decir, con más estabilidad que un contrato por prestación de servicios, en calidad de auxiliar administrativo y con un sueldo de tres millones 583 mil pesos mensuales.

Le escribí al ministro Beltrán un mensaje a su teléfono para incluir su versión frente a estos hechos, pero al cierre de esta columna no había respondido.

Paula Ramírez y Óscar Ramírez.

El caso del cuñado dudoso, cuyas menciones en los hechos deberán clarificar las autoridades que los investigan, es apenas una muestra de la red de Beltrán, que más allá de pastor y ministro es un gamonal. Se eligió prometiendo ser un Bukele bumangués, alejado de la política tradicional, pero terminó gobernando con clanes y constituyendo una maquinaria típica clientelista, que movió votos para Abelardo de la Espriella y ahora se aceita y empodera gracias al ministerio que este le dio. Como botones para esa muestra están, por ejemplo, los nombramientos del viceministro Reynaldo D’Silva (ficha del clan Aguilar) y del asesor del ministerio Wilson González Vargas, sobrino de la contralora que examina el caso de la chatarra. Esos dos, datos del conocedor medio local Metropolitano.

Las movidas de al lado, a las que no alcanza a rugir el populismo del “tigre”.