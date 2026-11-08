Los hombres poderosos que deben explicaciones

“Ha mostrado un carácter indigno de las responsabilidades de la presidencia”, dijo The New York Times sobre Trump, antes de ser reelegido. Por razones distintas, pero con igual rotundez, podría decirse lo mismo de Gustavo Petro. La llave que faltaba, la que apunta a zanjar el debate entre vida privada y asunto de interés público, es el recién conocido chat en el que el nombre del expresidente aparece dando la orden de beneficiar a la mujer que lo acusa de pagar sexo con contratos: “Está persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior” (sic), se lee, hasta con la huella de la falta de pulcritud en la escritura a la…

“Ha mostrado un carácter indigno de las responsabilidades de la presidencia”, dijo The New York Times sobre Trump, antes de ser reelegido. Por razones distintas, pero con igual rotundez, podría decirse lo mismo de Gustavo Petro. La llave que faltaba, la que apunta a zanjar el debate entre vida privada y asunto de interés público, es el recién conocido chat en el que el nombre del expresidente aparece dando la orden de beneficiar a la mujer que lo acusa de pagar sexo con contratos: “Está persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior” (sic), se lee, hasta con la huella de la falta de pulcritud en la escritura a la que nos tuvo acostumbrados durante cuatro años de gobierno por X.

Se verá qué dicen la Comisión de Acusación, la Procuraduría o la Corte Suprema –a los que la Defensora del Pueblo pidió priorizar investigaciones–, y si dicen algo, pero por lo pronto ya se puede decir de Petro: qué indecencia política y qué desvergüenza pública. Qué capacidad de ratificar el desprecio por las causas feministas que se supone abraza el progresismo y qué manera de aportar una gran pieza (otra más) a la amplia colección histórica del clientelismo y la politiquería del país.

Tanto más para seguir diciendo, pero qué importante sobre todo que lo dijera el mismo exmandatario. No sus influencers haciendo contorsiones argumentativas, ni sus altos exfuncionarios defendiendo lo indefendible, o la bulla tan intensa del silencio de Iván Cepeda –roto únicamente para exhibir su falta de firmeza cuando el olor a podrido viene de la propia casa–. No. Que hablara Petro. Que diera la cara y respondiera. ¿Cuántas veces usó su autoridad presidencial para que se entregaran contratos?, ¿con qué criterios?, ¿a cuántas mujeres?, ¿usó usted vehículos, instalaciones o personal de la presidencia para encuentros íntimos?, ¿pondría a disposición de la autoridad competente sus dispositivos electrónicos para que se examinen las conversaciones con otros funcionarios?

Publicidad

De paso, podríamos aprovechar para hacer la misma exigencia a unos cuantos hombres poderosos más, que también deben claridades públicas sobre el uso del Estado en el marco de sus relaciones personales. Por ejemplo, el alcalde de Barranquilla, Álex Char, a quien también una mujer que fue su amante acusó de abusar del poder. Hace cuatro años, la excongresista Aída Merlano aseguró que el mandatario local había ayudado a financiar su campaña para senadora con plata de la contratación. También mostró fotos y chats, y asimismo dio nombres de contratistas y detalles de reuniones y alianzas electorales. A Char lo han señalado públicamente de corrupción, además, un excontratista y un antiguo amigo. “Un señor que se ve inteligente, preparado, avispado, ¿cómo le van a coger unos chats de ese tamaño, y lo van a grabar, y le va a pasar todo eso que le está pasando?”, le preguntó a Char, por la época del escándalo Merlano, la periodista Vanessa de la Torre, que esta semana contó la vez en que se encontró a Petro presidente “acompañado de un montón de viejas”, oliendo putrefacto y “podrido por dentro”.

Que hable también Andrés Pastrana. Que se rompa el pacto de silencio porque la demanda de decencia no puede tener doble rasero. Que el expresidente responda a las preguntas de interés público sobre sus múltiples menciones en los Archivos Epstein, incluyendo explicar en qué consistía su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, y por qué la traficante sexual de menores Ghislaine Maxwell viajó a Colombia y se puso un uniforme de la Fuerza Aeroespacial Colombiana cuando él era mandatario (pueden leer aquí el manifiesto ‘No al Pacto de Silencio’ con todas las preguntas a Pastrana por parte de 171 mujeres con voz pública). Confiamos en la Corte Constitucional.

Que den la cara todos los que tengan que darla. Por coyuntura, que arranque Petro. Pero hay demasiados pactos de silencio protegiendo a hombres poderosos.