Mira que nos acechan todavía, Federico

De la pieza apenas nos quedaron cuatro páginas. Y, sin embargo y por fortuna, noventa años después, el fragmento inspiró La bola negra, una película que entrelaza las vidas de tres hombres homosexuales, en tiempos distintos,…

El mismo año en que el fascismo que luego instaló su dictadura en España lo fusiló por sus ideas progresistas y homosexualidad, Federico García Lorca había comenzado a escribir una obra de teatro sobre un joven de 20 años que intenta afiliarse a un prestigioso casino, y en respuesta recibe de los socios “bola negra” –ese particular sistema de veto en las admisiones de los clubes de las élites– por ser gay.

De la pieza apenas nos quedaron cuatro páginas. Y, sin embargo y por fortuna, noventa años después, el fragmento inspiró La bola negra, una película que entrelaza las vidas de tres hombres homosexuales, en tiempos distintos, atravesados por el amor, por el arte y por aquel rechazo enquistado del que odia al que cree diferente. “Pero sigue durmiendo, vida mía/ ¡Oye mi sangre rota en los violines!/ ¡Mira que nos acechan todavía!”, reza el poema de Lorca en voz de varios de los protagonistas. Los despreciados y excluidos.

Ya en Colombia tuvo funciones especiales en la Cinemateca de Bogotá y llegará a las salas comerciales en enero. En España, se ha convertido en un fenómeno de taquilla y no pocos comentaristas hacen fiesta anticipando que será reina en los Óscar. Las redes se inundan de videos de reacciones del público en los teatros tras su proyección: silencio absoluto, el llanto de una señora mayor, dos muchachos de pie fundidos en un abrazo que no se acaba.

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Pequeñas conmociones que, en últimas, hacen parte de una gran conmoción, de una única conmoción: la conmoción de un mundo en el que a estas alturas de tanto horror todavía hay personas empeñadas en decidir quién merece un lugar, quién incomoda, a quién se borra. Y lo peor: personas que siguen a esas personas.

Hace dos meses largos, llegó a Colombia un gobierno que reparte “bolas negras”: a la comunidad LGBTIQ+, a las mujeres y a las víctimas, por ejemplo, al ordenar desmontar del Museo Nacional varias piezas dedicadas a sus conquistas y reivindicaciones, o al desnombrar a un funcionario por su orientación sexual. A la libertad de expresión, al limitar con una directriz el acceso a la información pública y poner en riesgo el ejercicio crítico del periodismo. A las niñas, al eliminarlas del lenguaje institucional del ICBF, es decir, al eliminarlas, porque no las nombra. A los defensores de la justicia social, al contribuir a estigmatizarlos con la bastante poco original consigna de “el wokismo es un cáncer”, que ya ha usado Milei. A la paz, que ordenó desmontar bajo la batuta de Viviane Morales (en un comunicado ambiguo en el que no se refiere explícitamente a la fracasada “Paz total” de Petro y sí al Acuerdo de Paz).

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Eso y “batallas” más silenciosas, como la que se libra alrededor del contenido del fondo documental del extinto DAS en el Archivo General de la Nación. El decreto que desclasificó y levantó la reserva de esos archivos está vigente, ordena la publicación de avances cada seis meses (la anterior fue en julio, durante el gobierno pasado), y ya veremos qué cuentas aceptan dar de un proceso que, bien llevado, podría efectivamente contribuir a la memoria histórica y al derecho a la verdad mirando al monstruo por dentro.

Colombia, hace casi un siglo, ofreció asilo para proteger la vida de Federico García Lorca, según registra un texto alojado en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Un tiempo en el que “los otros” eran presentados como amenazas a la religión, a la unidad nacional y la familia, al orden social. Un tiempo que se siente ahora circular y pisándose la cola. Como si hiciera falta, La bola negra (dirigida y escrita por Javier Ambrossi y Javier Calvo, “los Javis”) viene a recordarlo. “Te hace valorar lo que aún no hemos perdido”, le oí a alguien. Como si hiciera falta, García Lorca nos lo recuerda siempre.