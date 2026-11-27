Durante el gobierno de Lleras Restrepo, en junio de 1967, el Ejército entró al campus de la Universidad Nacional con tanques y fusiles, y atacó a un grupo de estudiantes que protestaba por el intervencionismo de Estados…

Han pasado 43 años desde que Marta Traba habló de violencia simbólica y defendió la autonomía universitaria. 43 años desde que el vuelo en el que viajaba a Madrid, España, estalló sobre Soacha y dejó 110 personas muertas, contándola a ella. 43 años sin Marta Traba y 43 años luchando en contra de lo mismo: la violencia de los militares a los estudiantes y el menosprecio de las clases altas a la cultura popular.

Durante el gobierno de Lleras Restrepo, en junio de 1967, el Ejército entró al campus de la Universidad Nacional con tanques y fusiles, y atacó a un grupo de estudiantes que protestaba por el intervencionismo de Estados Unidos en la educación pública colombiana. Marta Traba, que para entonces dirigía en Departamento de Extensión cultural y la sede del Mambo, denunció la brutalidad del asunto en El mundo al arte, su programa de televisión.

La respuesta del Gobierno no tardó en aparecer: canceló la visa de Traba y ordenó que fuera expulsada del país. Valga decir que eso implicaba, por obvias razones, su renuncia a la Universidad Nacional. Aunque la deportación fue cancelada en el último momento gracias a la presión de escritores, músicos y artistas importantes, Traba se convirtió en una voz incómoda para la hegemonía y necesaria para la gente.

Dos años antes y, quizá, de forma no tan directa, enfrentó a la crítica cultural, impuesta por la burocracia y la academia, cuando quisieron retirar del Salón Nacional de Artistas la obra Los suicidas del Sisga, de Beatriz González, pintura basada en una pieza de periódico. Para ellos era vulgar y de mal gusto, mientras que para Traba era una respuesta valiente a la violencia simbólica que imponía una única cultura: blanca, europea y elitista.

En septiembre de este año, el presidente De la Espriella anunció un protocolo que le da potestad a la Policía Nacional para intervenir en las universidades públicas. Y un mes más tarde, ordenó el retiro de una serie de piezas expuestas en el Museo Nacional, que daban cuenta de momentos históricos relativos a la equidad de género, el Acuerdo de Paz y las luchas LGBTIQ+.

43 años después, seguimos peleando por lo mismo. 43 años después, la democracia y la evolución social siguen en el mismo estado embrionario. 43 años después, no tenemos a Marta Traba, pero tenemos sus lecciones: lo popular, lo marginal, lo que nos han hecho ver como burdo y de mal gusto, son expresiones del pensamiento crítico de la masa y su cantera, citando a Silvio Rodríguez; son relatos de nacionalidad y son igual o más válidos que los que nos han impuesto.

@LauraGalindoM