Los cuestionamientos no han sido pocos, y con toda la razón. Pero no creo que el problema sea la falta de objetividad en el periodismo; es más, para mí, eso es lo único que ha hecho bien El Heraldo en cuanto De la Espriella se refiere.

El Heraldo publicó un editorial en voz de su directora, Erika Fontalvo, titulado “Cien días del Tigre: autoridad para recuperar el rumbo”. En esas nueve palabras ya queda clara la posición del periódico: Abelardo recibió un país destruido por el nefasto progresismo, pero lo va a reconstruir de la mano de Cristo Rey, lo que pasa es que no hemos entendido sus maneras de Caribe universal.

Hace muchos años que el periodismo renunció a la objetividad porque no es humanamente posible. Kant lo llamó “mediación de la conciencia”: nunca podemos acceder a las cosas en sí, si no a lo que nuestra mente interpreta valiéndose de sus estructuras previas. Pierre Bourdieu lo planteó en términos de clase: nuestra clase social, el género, la educación y el entorno familiar construyen los esquemas mentales de nuestra razón. Y Walter Lippmann sustentó que los periodistas no reportan la realidad pura, sino fragmentos limitados por su propia subjetividad.

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Palabras menos: los periodistas son humanos y los humanos no somos objetivos porque no se puede. ¿Entonces, qué le queda al oficio? Transparencia y responsabilidad. En la primera, El Heraldo, no lo hizo mal. En mayo de este año anunció abiertamente su apoyo a la candidatura de Abelardo con un editorial que lo bautizaba como “el candidato del caribe” y afirmaba que era “la mejor opción para Colombia”. No quedan dudas: El Heraldo, periódico de las familias poderosas de Barranquilla —fundadoras, dicen ellos— y del Grupo Gilinsky —los mismos de Semana—, está firme por la patria.

En la segunda, comienzan los problemas. En el consultorio ético de la Fundación Gabo, Yolanda Ruiz propuso una serie de preguntas que deberían formularse los medios en sus posiciones editoriales: ¿hay espacio para distintas voces y posiciones políticas? ¿Se hace con respeto y responsabilidad? ¿Se separa con claridad la información de la opinión? ¿Argumentan con hechos y no con prejuicios?

La respuesta es: no. Para todo. No hay espacio para voces disidentes —aunque en un editorial no tendría por qué haberlo—; se refiere a los opositores como desastrosos, bogocentristas, irrespetuosos de las instituciones; no argumenta a través de datos sino de adjetivos: la paz total es un embeleco, la seguridad es un desmadre, el debate es estéril, el país está descuadernado; promete ser una evaluación de los primeros cien días de Gobierno y se queda en una lista de elogios innecesarios e injustificados: el presidente es mandón, histriónico, desparpajado, confrontacional, provocador, incansable, devoto; no hay espacio a la autocrítica, los errores en la gestión del terremoto son culpa de los colaboradores que no van al ritmo del jefe, y, para terminar, convierte un juicio de valor en afirmación: “Cien días son muy pocos, pero suficientes para saber si los tiros van en la dirección correcta”. Desafortunado, entre otras cosas, para referirse al Gobierno de alguien que firma bombas.

@LauraGalindoM