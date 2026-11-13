La batalla cultural de la Biblioteca Nacional

Según publicaron varios medios, las razones no fueron claras de su parte, pero personas cercanas a su equipo de trabajo aseguran que están relacionadas con algunos de los capítulos de la muestra: uno que hace referencia al Acuerdo de Paz; otro que tiene un libro de Cepeda Zamudio en el se que menciona la masacre de las…

Sigamos hablando de “La batalla cultural”. Hace unos días, Julia Noguera, directora de la Biblioteca Nacional, pidió terminar de manera anticipada la exposición “Nocturnos”, una exploración de los distintos significados de la noche, hecha a partir de los objetos patrimoniales que se conservan en la biblioteca.

Según publicaron varios medios, las razones no fueron claras de su parte, pero personas cercanas a su equipo de trabajo aseguran que están relacionadas con algunos de los capítulos de la muestra: uno que hace referencia al Acuerdo de Paz; otro que tiene un libro de Cepeda Zamudio en el se que menciona la masacre de las bananeras; otro que exhibe la partitura original del Réquiem del silencio, una obra de Blas Emilio Atehortúa, basada en textos de Cano Isaza, Lara Bonilla y Carlos Medellín, asesinados en la década de los 80, y otro más, que hace referencia a la noche como espacio de encuentro y celebración para la comunidad LGBTIQ+.

Sinteticemos: quieren levantar la exposición porque habla del Acuerdo de Paz, la toma del Palacio de justicia -más de la retoma, asumo yo-, la masacre de las bananeras y la diversidad sexual. Desde luego, lo que le resulta molesto a la batalla cultural no es de qué se habla, sino cómo se habla. Revisemos lo que sugieren los teóricos de la batalla cultural latinoamericanos: Agustín Laje y Axel Kaiser, ambos defensores acérrimos de la ultraderecha argentina y chilena, respectivamente, aseguran que el feminismo, los estudios de géneros, el ambientalismo y identidad de clases son brazos del comunismo.

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Parten, entonces, de que existe un pensamiento totalitario y destructivo para la libertad individual, que va a acabar con la propiedad privada y a dejarnos a todos en la miseria. Y que, como el comunismo fracasó ante el mundo con la Unión Soviética, necesita disfrazarse para infiltrarse en la sociedad actual. O sea, el feminismo, la diversidad sexual y la identidad de clases son comunismo puro y disfrazado. De ahí que hablar de multinacionales bananeras que asesinan a millones de trabajadores por exigir derechos laborales mínimos, del género como una construcción social, de la inequidad entre hombres y mujeres o de que el ejército nacional fue responsable de las muertes del Palacio de justicia, resulta tremendamente inconveniente.

El problema es que la batalla cultural se sustenta en falacias -usando el sentido más aristotélico-. La izquierda actual habla de gobiernos socialdemócratas, no de comunismos totalitarios; entiende el valor de la propiedad privada y no quiere igualarnos por lo bajo, sino reducir la brecha de desigualdad; el feminismo nunca se ha llevado bien con el comunismo, y la diversidad sexual tiene muchísimo más de libertad, identidad y desarrollo que la moral punitiva de la familia tradicional.

Sinteticemos de nuevo: no hay que dar ninguna batalla cultural porque no hay nada en riesgo. Lo único que hay es una estrategia retórica de los sectores de ultraderecha para activar el miedo a través de teorías sin rigor sociológico. La única batalla necesaria es la de la memoria y la libertad a través del arte, la de la fuerza de la noche y sus “Nocturnos”.

@LauraGalindoM