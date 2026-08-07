Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

Las biblias de Abelardo

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Galindo
Laura Galindo
07 de agosto de 2026 - 05:05 a. m.
Las biblias de Abelardo
Foto: Captura de
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Aunque para el momento en que se publica esta columna Abelardo de la Espriella no se ha posesionado de forma oficial, ya tenemos pistas suficientes para imaginar lo qué será su gobierno: una imposición constante de versículos sobre artículos. Hace unos días, él mismo compartió un video en el que mostraba orgulloso cómo la primera reunión con su equipo de trabajo fue un retiro espiritual. En ese retiro, De la Espriella le entregó a sus ministros, pastores y pastores/ministros una Biblia con el logo de los Defensores de la Patria en la portada. “Para construir una gran nación, hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”, dijo.

Lo problemático no es que Abelardo crea en un dios o regale Biblias. Lo problemático es que en el centro de las decisiones de un gobierno no debería estar Dios sino el pueblo. En eso consiste la democracia. Eso es lo quedó escrito en el artículo 15 de la Constitución de 1991: que garantiza la libertad de cultos y que todas las personas tienen derecho a profesar o no una religión. Es por eso que Viviane Morales puede pertenecer a la Casa sobre la roca, o Jaime Beltrán puede ser pastor de Mecal. Sin la Constitución de 1991, la única religión permitida en Colombia seguiría siendo la católica, como quedó estipulado en 1886.

Desligar el Estado de la religión no es un debate abierto. Es una conclusión a la que se llegó hace dos siglos con la Revolución Francesa. La laicidad permite dos cosas claves: que la fe sea una creencia y no un acto opresivo –la fe impuesta por ley no es fe sino obligación–, y que las leyes se escriban desde la razón y no desde dogmas teológicos que resultan incuestionables. Por ejemplo: entre los mandamientos de la iglesia católica está ir a misa los domingos y se cumple porque es un deber desde la fe, no porque exista una razón lógica.

Las políticas económicas, sociales y públicas son, vale la redundancia, políticas, no dogmas. Las ampara la Constitución, no la Biblia. Las rigen las leyes, no los versículos. No se trata de rezar o no rezar, se trata de que imponer verdades personales como verdades absolutas es, sí, una característica frecuente del fascismo. Y más aún cuando esas verdades personales quizás no vengan exclusivamente de la fe, sino también de los intereses económicos que respalda el voto cristiano, fiel servidor de la Patria Milagro.

@LauraGalindoM

Laura Galindo

Por Laura Galindo

Periodista musical y cultural. Pianista de la Universidad Javeriana, magíster en piano de la Universidad Eafit, magíster en periodismo de la Universidad de Los Andes y MFA en Creative Writing de la New York University -NYU-. Editora cultural y presentadora en RTVC Noticias, de Señal Colombia.
Conoce más

Temas recomendados:

Religión

Abelardo de la Espriella

Firmes por la Patria

 

Héctor Angel Díaz Mejía(23099)Hace 12 minutos
Laura, esperamos seguir leyendo tus columnas, por este medio, si es que la patria milagro, o el espíritu Santo, no desaparece también, por arte de magia, a los medios pluralistas y columnistas libre-pensadores. La censura a Rtvc actual, para transmitir la posesión de hoy ya es una muestra de la intolerancia que nos acogerá. A partir de mañana aparecerán las emisiones santas y saludos al estilo de la serie de la criada, actualmente en Netflix. Quien sabe por aquí que pueda pasar.
Carlos Federico Uribe Aramburo(ar680)Hace 15 minutos
Incluir la religión en la toma de decisiones del Estado, es un grave retroceso en la historia de la civilización humana. Inconcebible en el siglo XXI
Maria Paula Gonzalez Avila(gpes8)Hace 1 hora
Muy interesante la columna, muchas gracias. Lo que está en discusión es el contenido, no la persona que lo escribe. ¡Qué retroceso al que nos quiere llevar la ignorancia de unos gobernantes, la patocracia, son enfermos mentales! ¿qué peligro!
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 1 hora
Los milagreros que llegan al poder no producen sino risa. Patria milagro, país milagro, ministro milagro, gabinete milagro, Colombia milagro: Pasamos de la secularización democrática al fanatismo religioso. Es un chiste de mal gusto. Y la mano en la cabeza es un símbolo ridículo y fascista. Colombianos que odian a Petro por culpa de medios que generaron la desinformación más tremenda no se dieron cuenta del daño que le hicieron al país. Lo raro es que estos odiadores son de Mala fe (Sartre)
Gines de Pasamonte(86371)Hace 1 hora
¡La Biblia de alias FRAUDELARDO! Confieso que estuve al borde del llanto conmovido por tanta piedad que emana de este pequeño hombrecito. Vino a mi memoria otro candidato a beato no menos “virtuoso”, aquel de aureola de santo, con su manita en el pecho, ojitos acuosos y logorrea cuajada de diminutivos engaña giles. Este par de impostores me condujeron a Shakespeare en “El mercader de Venecia”, veamos: “Hasta el mismo diablo citará la Sagrada Escritura si viene bien a sus propósitos”. ¡Plop!
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 55 minutos
    El Mercader de Venecia. Excelente obra. Todos tendremos que poner un poco de nuestras caderas para pagarle a Trump y Natanyahu
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.