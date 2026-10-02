Palabras al oído

En el mundo de la música comercial, los segmentos instrumentales pierden cada vez más espacio y popularidad. La razón es obvia: la potencia de la voz está en su capacidad de hacer uso del lenguaje articulado para comunicarse, y eso, en el momento de seducir audiencias, resulta mucho más efectivo y directo que cualquier otra forma de expresión. Sin embargo, Tom Morello se hizo conocido por sus virtuosos pasajes de guitarra cuando integró bandas como Range Against The Machine y Audioslave. Después de grabar más de 20 discos, Morello lanza por primera vez un álbum…

En el mundo de la música comercial, los segmentos instrumentales pierden cada vez más espacio y popularidad. La razón es obvia: la potencia de la voz está en su capacidad de hacer uso del lenguaje articulado para comunicarse, y eso, en el momento de seducir audiencias, resulta mucho más efectivo y directo que cualquier otra forma de expresión. Sin embargo, Tom Morello se hizo conocido por sus virtuosos pasajes de guitarra cuando integró bandas como Range Against The Machine y Audioslave. Después de grabar más de 20 discos, Morello lanza por primera vez un álbum propio, en el que la guitarra y sus críticas al fascismo tienen toda la atención y el protagonismo. Everyone Gets Everything They Want sigue un concepto claro: a pesar de las voces, la protagonista es la guitarra.

“Bass Persuades” – Miley Cyrus – Atlantic Records

Miley Cyrus lanzó su décimo álbum de estudio Bass Persuades, una suma de pop, música electrónica y baladas. En una de las entrevistas previas al estreno, dijo que ya no soñaba con irse de gira dando conciertos para los seguidores de su música, que la giras resultaban contraproducentes para sus procesos de salud mental y ahora prefería quedarse en un solo sitio, en el que pudiera cumplir rutinas, y dejar que ellos llegaran a ella.

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Sus palabras no fueron bien recibidas y despertaron críticas sobre su interés en seguir haciendo buena música, en innovar y crear nuevos sonidos. Algunos preguntaron si, acaso, había dejado de importarle y había resuelto quedarse en su zona de confort. Sin embargo, Miley sigue siendo Miley Cyrus, la estrella del pop country, la ahijada de Dolly Parton, la voz irreverente y potente. Su sencillo, el que lleva el mismo nombre del disco, ya es número uno en la lista Billboard 200.

“Philip Glass for cello” – Camille Thomas – Deutsche Grammophon

A pesar de que jamás se ha reconocido como minimalista, es imposible hablar de minimalismo musical sin mencionar a Philip Glass. Es una corriente desarrollada a partir de 1960 que aboga por lo simple, la repetición como mantra y el todo como un proceso. La suma de momentos sencillos para crear una gran obra.

Glass ha compuesto óperas, música para piano, percusión, orquesta y cine. Pero sus trabajos para chelo son, quizá, los que construyen atmósferas más íntimas y personales. Philip Glass for cello es un álbum con la violonchelista francesa Camille Thomas, la orquesta Filarmónica de Bruselas y el director Oscar Jockel. Dentro del repertorio hay arreglos de sus estudios, piezas sinfónicas y bandas sonoras como The Hours y The Truman Show.

@LauraGalindoM