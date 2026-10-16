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Piedad Bonnett y la poesía de un alma de conversa

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Laura Galindo
Laura Galindo
MADRID, 19/11/2024.- La escritora, poeta y dramaturga colombiana Piedad Bonnett, XXXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. durante la presentación este martes en Madrid de la su antología poética. EFE/ Blanca Millez
“Piedad Bonett tiene razón: su alma conversa con la mía”: Laura Galindo.
Foto: EFE - Blanca Millez

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Hace tiempo quería dedicarle una columna a Piedad Bonnett y voy a aprovechar que recibió el Premio de poesía Federico García Lorca para hacerlo. En una entrevista que dio en ese momento, dijo que la poesía no corre el menor peligro frente a la inteligencia artificial porque no se trata de escribir metáforas y versos buenos, sino de dos almas que conversan a través de experiencias propias: la del escritor y la del lector.

Mi abuela se murió de alzhéimer hace once años. Se murió sin recuerdos, pero me dejó muchos suyos. El que más atesoro es un reloj, siempre siete minutos adelante de la hora para no llegar tarde. Lo uso todos los días, como amuleto. Hace mucho se quedó sin pila, pero no me interesa cambiarla porque con una nueva ya no sería el reloj de mi abuela.

En abril, Piedad Bonett lanzó La voz de las cosas. Veintidós poemas ilustrados —por ella misma— en los que las palabras y la imagen construyen simbiosis perfectas y estremecedoras. Cada uno dialoga con la ausencia y el recuerdo, con la nostalgia y la memoria. Este es uno:

Sería manido y obvio hablar de tiempo.

Pero la una y diez

La una y diez por siempre, para siempre.

La ilustración que lo acompaña es un reloj que marca, manido y obvio, la una y diez. Cada que lo leo se me desaparece el estómago y, en su lugar, me queda un hueco oscuro y helado, que es como me imagino el cuerpo cuando se conmueve. Mi reloj, el de mi abuela, marca siempre, manido y obvio, las doce y siete.

Y es entonces cuando Piedad Bonett tiene razón: su alma conversa con la mía y yo siento que hay otra persona en el mundo que sabe lo que significa quedarse con el reloj sin pila de un ser querido. Alguien que entiende que el corazón necesita amuletos para sobreponerse a los duelos y la memoria recuerdos intactos para convertir la ausencia en presencia. Y es entonces cuando me siento menos sola, cuando la poesía me abraza y, aunque sea solo un poco, me sana.

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Gracias, Piedad. Y felicitaciones por el premio. ¡Que siga llegando uno por mes!

@LauraGalindoM

Laura Galindo

Por Laura Galindo

Periodista musical y cultural. Pianista de la Universidad Javeriana, magíster en piano de la Universidad Eafit, magíster en periodismo de la Universidad de Los Andes y MFA en Creative Writing de la New York University -NYU-. Editora cultural y presentadora en RTVC Noticias, de Señal Colombia.
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