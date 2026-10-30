Un cafecito, riquito y con IA

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Una canción se hizo viral gracias a las redes sociales. Hasta ahí, nada nuevo. Dice algo como “un cafecito, riquito, riquito; una sonrisita, bonita, bonita”. Aparece en cualquier cantidad de reels, historias y posts. Incluso, la exministra Cecilia Álvarez subió un video bailándola en su cuenta personal. La canción está hecha con inteligencia artificial y el músico al que se le atribuye, también. Ahí está lo nuevo y lo controversial. ¿Van a reemplazar a los músicos con IA? ¿Qué va a pasar con el arte? ¿Dónde queda la experiencia creativa y sensible?
Las respuestas son: no, nada y donde siempre ha estado. Que la música sea viral y acumule reproducciones y compartidos no la hace buena, ni la hace una obra arte. Esta canción —que se llama Bonito, bonito— responde a una serie de lógicas compositivas y sociales, muy populares en los jingles, que se aplican para obtener una reacción de bucle auditivo o earworm en quien la escucha. En palabras simples, para que se quede pegada y uno la tenga en la cabeza días enteros sin podérsela sacar.
Para que una melodía se convierta en earworm debe tener dos características claves: que sea fácil y que se repita varias veces. La IA, que funciona a través de patrones programados, ejecutó muy bien la instrucción y construyó una melodía de cinco notas musicales consecutivas, que luego repitió durante 3 minutos y 30 segundos. Además, lo hizo en formato pregunta-respuesta: el solista canta y un coro de niños contesta. Otra estrategia efectiva en la música publicitaria porque el cerebro humano asume de forma instintiva que debe participar y se pone alerta. Eso, sumado a que ahora solo debe memorizar la mitad de la frase.
Además de las lógicas musicales, Bonito, bonito apela a una estrategia persuasiva de comportamiento social: la psicología positiva. El mindfulness, la autoayuda o el coaching son herramientas de autocuidado y desarrollo personal que se han convertido en tendencia gracias a las redes sociales. La letra, a través de rimas obvias entre diminutivos, exalta placeres cliché: el café, la sonrisa, un abrazo, un paseo, un rayo de sol. Y no quiero que se malentienda mi posición ante esas herramientas, lo que quiero subrayar es que, al hacerse tendencia, se frivoliza.
Para que no queden dudas, la IA no hizo una buena canción. Solo ejecutó instrucciones a partir de una lista de técnicas con las que fue programada. De hecho, programada por mentes humanas que convirtieron en datos las ideas de los compositores que antes pensaron la música publicitaria. El arte, la sensibilidad y la creatividad, no se programan con datos. Tranquilos.
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manuel(27929)•01 de noviembre de 2026 – 11:55Excelente analisis !
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Carlos Arturo(92784)•30 de octubre de 2026 – 10:37Escucho , identificó , disfruto y deletreo melodías y canciones de hace cincuenta años y más. Pasará lo mismo con esta " música" ?? En meses , sino días nadie la recordará.
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Atenas(06773)•30 de octubre de 2026 – 06:03Esto de esta misérrima muchachita opinadora: su falta de dignidad y doble moral, es una afrenta al sentido común, a la inteligencia y a los derechos q’ por natura es propio de las mujeres. Y si tanto le gusta vanagloriarse de supuesta cultura e infamante erudición, ¿en qué lugar tiene la solidaridad de género q’ debería ser consustancial en quien tanto se pavonea?, veo q’ en el piso. Esa doble moral suya es la q’ hace míserable una admirable causa: la defensa de la mujer al precio q’ sea.Atenas
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Juan Felipe(21162)•30 de octubre de 2026 – 19:29¿De dónde salió esta parranda de alias griegos trasnochados?
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Lalo(70277)•30 de octubre de 2026 – 18:21Desgraciado infame. Váyase al infierno, pedazo de mierda.
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Pericles(5635)•30 de octubre de 2026 – 11:54Vaya y coja oficio en lugar de decir tantas bobadas hombre. Comience por escribir bien el español.
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Dionisio(cvtsc)•30 de octubre de 2026 – 10:07Badulaque, debería darle algo de pena ser tan viejo y tan imbécil.
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Juan Felipe(21162)•30 de octubre de 2026 – 10:05De qué habla? Acá lo único indigno (tratar a una persona de miserable) y doble moral (asumo que usted es mujer y que en nombre de la solidaridad de género, está insultado a la autora públicamente) es su comentario.
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Gines de Pasamonte(86371)•30 de octubre de 2026 – 05:46Laura, aparece un historial (¿record?) interesante en tu hoja de vida: Periodista musical y cultural, pianista, con varios posgrados (magíster) a tu haber, editora, etc. No se compadece que alguien con esos pergaminos abuse flagrantemente de anglicismos en su sucinto escrito: Earworm, mindfulness, coaching, etc, el mismo se hace abstruso, pretensioso, descrestador y todos los adjetivos descalificadores que quieran añadirse. Se está volviendo VICIO en este diario el uso de anglicismos,
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Atenas(06773)•30 de octubre de 2026 – 07:21"Tal pa cual", dice sabio dicho. De esa tontería se preocupa el tonto de Quico. Con razón las risotadas q’ despierta ¡Jajajajaja jajaja jaja! Jamás ve o analiza nada de fondo… xq’ ahí se ahoga. Jajaja jajaja jaja. Atenas
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Gines de Pasamonte(86371)•30 de octubre de 2026 – 05:49Como vamos, habrá que convertirse en nuevos Champolliones del siglo XXI, o en su defecto, hacer uso de I.A para desentrañar el significado de este artículo.
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Juan Andres(32f9l)•30 de octubre de 2026 – 03:28¿Cual es la glandula divina de nuestro cerebro donde reside la creatividad? Al parecer no existe y la IA, que no es unos cuantos patrones y programas, ya piensa mejor que nosotros. Asi como hay tantos que usan su cerebro para crear canciones estupidas, muchos usan la IA para crear canciones estupidas. Una IA potente, no comercial, puede crear una opera dificil de tachar.
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Dorita(37038)•30 de octubre de 2026 – 02:16Laura en YouTube se encuentra una artista y voz femenina digital de IA "Elvira López", con la música tradicional y romántica cubana, como el son y el bolero.