¿De cuánta plata estamos hablando?

La pareja presidencial va a tener que sacar la plata de la colecta que inició la primera dama el día siguiente del terremoto, y ponerla a la vista de todo el mundo. Dicen que son más de 50 mil millones de pesos de los donantes –ricos del país–, y esta es la hora que nadie entiende por qué ellos mismos no exigen prontitud para la elaboración de un plan que los redistribuya entre los damnificados. Pero entre los magnates hubo uno que se rehusó a dar el aporte de su asociación, la ANDI, prefiriendo más bien manejarla según su criterio: fue Bruce Mac Master, y ya sabemos la represalia que se ganó del presidente ADLE. Este, a su vez,…

La pareja presidencial va a tener que sacar la plata de la colecta que inició la primera dama el día siguiente del terremoto, y ponerla a la vista de todo el mundo. Dicen que son más de 50 mil millones de pesos de los donantes –ricos del país–, y esta es la hora que nadie entiende por qué ellos mismos no exigen prontitud para la elaboración de un plan que los redistribuya entre los damnificados. Pero entre los magnates hubo uno que se rehusó a dar el aporte de su asociación, la ANDI, prefiriendo más bien manejarla según su criterio: fue Bruce Mac Master, y ya sabemos la represalia que se ganó del presidente ADLE. Este, a su vez, dice que las ayudas, no solo las de la donación, sino los aportes del Estado, se utilizarán estrictamente en patrimonio, tipo iglesias (con preferencia la del "negrito", que es como él le dice al Cristo de la basílica de Buga), la Catedral de Manizales, y quizás algunas parroquias de pueblo. El gran problema de Matador, otra personalidad que se hizo notar en este drama, es que, además del desvío del debate con su misoginia hacia doña Ana Lucía Pineda, reivindica a los damnificados exclusivamente de Pereira, como si solo allí los hubiera, olvidándose de los de Cali, Sevilla, El Cairo, Ansermanuevo, Marsella, Quimbaya, etc. y, por supuesto, con los de su propio departamento. Y otro departamento limítrofe con todos los anteriores, cuyos daños y reconstrucción son diferentes por la circunstancia de su topografía y condición étnica: el Chocó.

Es un asunto complejo, sin duda, en el que se deben priorizar urgencias alimentarias, techos provisionales, escuelas, luego viviendas propiamente dichas, y dejar para después los asuntos del culto religioso.

Los comercios deben reactivarse para que vuelva la circulación de mercancías y de dinero. Censar a los que tenían seguro de vivienda, y a los que carecían de él. Levantar un inventario de cuántos apartamentos tenía un edificio de varios pisos, y buscar reubicarlos. Habrá avivatos que van a lucrarse y quedar mejor de lo que estaban antes. Y gente con modo que quedará sin nada. Todo eso debe estar previsto, lo que solo se logrará parcialmente constituyendo grupos de discusión y trabajo con representación de damnificados, arquitectos, urbanistas, funcionarios de la DIAN, notarios, abogados, comerciantes y, en absoluto, ningún párroco u obispo. Las primeras damas nacionales, departamentales y municipales, si mucho, que repartan colchones y refrigerios.

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La tarea es reconstruir y refundar partes de ciudades y pueblos, con el mayor decoro posible. Todo un programa de gobierno para ejecutar 50 mil millones de pesos, o más.

Visita de Marco Rubio

ADLE es mejor hijo de su segunda nacionalidad que de la primera. Y la prueba es que quiere incluir en una lista Clinton criolla, y si es del caso quitarles visa, o extraditar, a quienes, según sus normas, delincan aquí. Va a llegar un momento en que de Estados Unidos le digan: "no nos mande más gente de allá, no damos abasto. O le cobramos por cada extraditado".

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Pero, además, con los pactos que firmó con Marco Rubio en Barranquilla, sobre "tierras raras", guarda más secretos que con la plata de las donaciones.