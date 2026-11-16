Presidente ausentista

Sigue sin saberse de la plata de las donaciones que recibió la fundación de la primera dama, doña Ana Lucía Pineda. De no ser por el rango que ella representa, pensaría que esa plata se perdió, corriendo la misma suerte de los dineros que cayeron en manos de David Murcia Guzmán. La gran diferencia es que esta vez el abogado está en casa de la propia defraudadora, lo que no parece suscitar alivio.

Mientras tanto, todavía hay damnificados que esperan arrimados en casas de parientes o de amigos a quienes les afectaron las rutinas de lo cotidiano, o en el suelo de los parques soportando las amarguras y el frío de los aguaceros. Así es en Pereira, por lo menos, aunque Cali no parece ser una excepción, y menos el reguero de municipios del Eje Cafetero que padecieron los efectos del terremoto. Esto solo basta para repudiar la indiferencia que el país soporta de su presidente, mientras este juega a los soldados y a los bombarderos.

A propósito, la dedicación exclusiva de ADLE a estos menesteres marciales debiera considerarse dentro del rubro "sueldos a los militares", que no es para lo que 13 millones de votantes eligieron a un presidente de la república, cargo que tiene sus exigencias en otras tareas que no se restringen a ejercer como adorno de las Fuerzas Armadas, y que tiene mejor salario. Es que, además, ADLE ha utilizado los oficios castrenses como una forma de lucirse en pasarelas, con trajes bien cortados, mejor incluso que los de los oficiales de verdad –solo que estos resultan más convincentes–, y con estreno de accesorios, tipo boinas, como para un desfile de Día de la Independencia. Por cierto, los grandes medios, adeptos a ADLE, deben estar cansados de este glamuroso exhibicionismo presidencial, y esta semana nos sorprendieron con una noticia atroz: en Vichada, el 5 de octubre, una operación aérea "comandada" por ADLE, acribilló a dos civiles inocentes sobre los que no elaboraron ningún informe. Parece que lo de carencia del informe de gestión no lo restringe ADLE al fondo Milagro para los damnificados del terremoto, sino también para los civiles inocentes que se les atraviesan a las bombas que arrojan desde los aviones. El jueves pasado, ADLE participó también en un operativo en Bucaramanga. Ese mismo día, en una batida diurna 71 venezolanos fueron deportados de inmediato. Yo pensaría que los altos oficiales están mamados de que su "comandante general" se les pegue para tantas misiones.

Publicidad

Como se ausenta más que Petro, a ADLE le está usurpando su rango Ordoñez, el ministro del Interior, y ya lleva dos discursos a todo pulmón. Esta vez contra la JEP, cuyos magistrados le pararon el chorro. Ordoñez pareciera querer sustituir a José Manuel Restrepo quien, pese a ser el ungido por ADLE, le tiene que pedir permiso al titular para perorar. En todo caso, un país con ministros mudos e invisibles, y con presidente ausentista –que ni más se volvió a aparecer por Bogotá–, es una maravilla. Se lo regalamos a Barranquilla y lo exoneramos de regresar al altiplano. Aunque por allá hace calaveradas y no podemos prescindir de redes sociales, no hay felicidad completa. Pero que devuelva la plata.