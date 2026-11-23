Colombia está comenzando a sentir un nuevo impacto de las acciones irresponsables de un gobierno populista que deliberadamente confundió la obligación de mejorar los ingresos de los trabajadores con la posibilidad de decretar un aumento que desconoció la inflación, la productividad y la capacidad de pago de la economía. El incremento del 23 % para 2026, decretado por el gobierno Petro, fue una decisión con perversos efectos económicos y fiscales cuya factura apenas nos comienza a llegar.

Con los datos de inflación publicados y la inflación esperada, junto con unos bajos niveles de crecimiento, estamos repasando una lección conocida y advertida en su momento: los aumentos nominales de salarios no crean riqueza por decreto y sus costos, al igual que las distorsiones que generan, terminan pagándose por parte de todos los ciudadanos. El 23 % decretado el año anterior contrasta con la inflación de 2025, que llegó al 5,1 %. Representó una magnitud excepcional que difícilmente podía o puede justificarse. No se trató de una decisión económica o social, sino política o, más bien, politiquera. No fue un ajuste para compensar la inflación, sino una intervención populista sobre los costos laborales, con consecuencias que van mucho más allá de quienes reciben el salario mínimo.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), desde inicios de 2026, anticipó que la decisión aumentaría el déficit fiscal en por lo menos COP 5,3 billones durante ese año y en COP 8 billones anuales a partir de 2027. De esa cifra, COP 4,7 billones corresponden al mayor gasto en pensiones y una suma adicional al incremento a funcionarios públicos. El aumento irracional afectó la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda. Ofreció un “beneficio” inmediato, pero mentiroso: trasladó una parte importante de su costo a las finanzas públicas y por esa vía a todos los contribuyentes. Es responsable directo del actual recorte de nóminas del estado y de facturas, menos visibles que pagan y pagarán, en buena parte, sectores de clase media.

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El aumento de los costos de vigilancia, aseo y mantenimiento, por ejemplo, ha presionado las cuotas de administración de todos los edificios de apartamentos al recibir el impacto del mínimo desbordado. Las asambleas de propietarios se han visto conminadas a sustituir trabajadores por tecnología. La automatización de porterías se convirtió en la respuesta habitual a unos costos laborales que ya no están en capacidad de asumir. El incremento irracional del salario mínimo ha destruido y seguirá destruyendo —como está ocurriendo en el sector público— miles de empleos.

Los pensionados de ingresos medios también han resultado perjudicados. Las mesadas superiores al mínimo se reajustan con el IPC, mientras las pensiones equivalentes al mínimo aumentan en la misma proporción que este. En 2026, la diferencia fue abismal: 23 % frente a 5,1 %. Quien recibe una pensión superior al mínimo —sin ser como las de excongresistas y exmagistrados— pierde capacidad económica frente a quienes reciben el mínimo, una diferencia que afecta a personas de clase media que cotizaron durante décadas.

2,4 millones de colombianos se “beneficiaron” del incremento del mínimo, pero miles de ellos ya han perdido sus empleos mientras otros miles no accederán a uno debido a los altos costos de contratación. Fedesarrollo, en su momento, ya anticipaba que el incremento podría ocasionar la pérdida de hasta 600.000 empleos formales. En un país con una informalidad laboral superior al 55 %, encarecer la contratación formal sin aumentos de productividad equivalentes termina excluyendo a quienes más necesitan la oportunidad de trabajar.

El incremento de 2027 debe regresar a criterios económicos comprobables como una inflación esperada del 6,8 % y una productividad del 1,7 %, evitando profundizar las distorsiones inflacionarias y fiscales. Colombia necesita salarios que crezcan, pero también empresas que puedan pagarlos y unas finanzas públicas sostenibles.

@herejesyluis