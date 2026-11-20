Juan Camilo Díaz Vélez, creador de Toge (@toge.ramen), se enamoró de la comida asiática viendo series animadas japonesas en su infancia. Esos platos humeantes despertaron una curiosidad que terminó llevándolo del Valle del Cauca a Bogotá para…

Bogotá sigue encontrando motivos para acudir a las mesas. En Galerías y el Parkway están Toge y Ramona Xhacutería Rola, nuevas joyas de una ciudad que se deja sorprender cuando alguien cocina con criterio, entiende a sus vecinos y se toma en serio el oficio de recibir. Allí, dos jóvenes cocineros están convirtiendo su experiencia, afectos y ganas de emprender en negocios con personalidad.

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Juan Camilo Díaz Vélez, creador de Toge (@toge.ramen), se enamoró de la comida asiática viendo series animadas japonesas en su infancia. Esos platos humeantes despertaron una curiosidad que terminó llevándolo del Valle del Cauca a Bogotá para comer ramen. Después llegaron las pruebas en casa y una pregunta empresarial concreta: ¿cómo ofrecer esa cocina a precios que permitieran volver con frecuencia?

La respuesta empezó por escoger Galerías y controlar los costos del local. Siguió con un padre y un hijo fabricando mesas, sillas y portapalillos. Aunque Juan Camilo imaginaba una barra japonesa, entendió que las familias también necesitaban mesas bajas donde pudieran acomodarse niños y mayores. Así, desde el montaje, Toge comenzó a aprender de las personas que esperaba recibir.

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Su mamá, acostumbrada a la contabilidad, asumió la caja y el servicio. Los nombres japoneses se le enredaban, pero encontraba cómo explicarlos con diminutivos y cercanía. El hermano menor también dejó su aporte. Tanto le gustaba el arroz frito que Juan Camilo preparaba en casa que pidió incluirlo en la carta. Hoy el yakimeshi acompaña una propuesta donde caben ramen, berenjenas apanadas y orellanas en tempura.

La acogida obligó a contratar, reorganizar procesos y ajustar preparaciones. Crecer también exige aprender a sostener lo prometido, y en ese proceso llegó Santiago Peñuela @Cocineropenuelaortiz10, chef colombiano que regresó de España a sumarse a esta mesa, que puede seguir creciendo, pues el local ya se está quedando pequeño.

Para Ramona (@ramona.rxr), Juan Sebastián Morales encontró en las raíces familiares una manera de expresar lo aprendido en España e Italia. Su familia viene de Saboyá (Boyacá), igual que los abuelos de su novia. Esa coincidencia terminó dando sentido a una charcutería que conversa con los sabores del altiplano y honra a Ramón, su perro.

La longaniza de Saboyá cuenta buena parte de la historia. La prepara su mejor amigo, primo de su novia, siguiendo una receta que aprendió de un tío. El trabajo a cuchillo y las especias familiares conservan una memoria que Sebastián relaciona con las plazas de Duitama y Sogamoso. A su lado, el sándwich de roast beef se ha convertido en otro motivo para regresar. Aquí se puede comprar para llevar o quedarse a comer.

Sebastián conoce las dificultades de emprender. Vivió cierres, deudas y una pandemia que interrumpió proyectos. Combina Ramona con su trabajo como chef corporativo, y piensa en crecer con respaldo administrativo. Su ambición tiene los pies puestos en la operación cotidiana.

Estas mesas merecen nuestra atención por lo que cocinan y por las decisiones que las sostienen. Hay técnica, familias comprometidas y jóvenes capaces de transformar sus aprendizajes en empleo y oportunidades. Hacer un gran negocio empieza por lograr que la gente quiera regresar. Bogotá gana cuando ese deseo encuentra una buena mesa, un precio pensado y personas dispuestas a cuidar cada detalle. ¡A estas joyas hay que volver!

Último hervor: Naturalizamos, sin vergüenza alguna, no dar explicaciones ante situaciones, becas, concursos, reinados o cualquier evento que reconozca a otros. Se nos olvida que esos certámenes generan expectativas entre las personas que se postulan con la confianza de que se cumplirán los procesos, y luego son engañados. ¿Muy difícil ser transparentes en las decisiones?

@MadamePapita