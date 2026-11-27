Diez años alcanzan para muchas sobremesas. Para conocer cocinas diminutas donde caben sueños enormes, escuchar a quienes sembraron sin saber cuánto recibirían por su cosecha y aprender de personas que ponen sus ahorros, sus manos y su confianza en un negocio. Cada…

Hay una palabra que siempre encuentra puesto en mi mesa: gracias. A veces llega entre risas, con el pan caliente. Otras, cuesta pronunciarla porque el año ha pesado más de la cuenta. ¡Pero siempre llega! Esta semana, cuando se celebra Acción de Gracias, quiero detenerme en ella, mirar alrededor y reconocer a quienes han hecho posible estos diez años de Madame Papita.

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Diez años alcanzan para muchas sobremesas. Para conocer cocinas diminutas donde caben sueños enormes, escuchar a quienes sembraron sin saber cuánto recibirían por su cosecha y aprender de personas que ponen sus ahorros, sus manos y su confianza en un negocio. Cada historia me ha enseñado cuánto cuesta servir un plato y la responsabilidad de contarlo.

Gracias a quienes me abrieron sus puertas y confiaron en mi criterio. A quienes compartieron una receta, una preocupación o esa primera idea sin nombre. Hemos acompañado nacimientos, celebrado avances y buscado maneras de ayudar. También hemos visto cerrar proyectos, porque hay despedidas que duelen, negocios que cumplieron su ciclo y personas que necesitan compañía para recoger lo construido, y fuerzas para empezar nuevamente.

Aquí, servir ha sido una de las grandes alegrías. Conectar a dos personas, recomendar un producto, escuchar con atención o contar una historia puede abrir una posibilidad. A veces ignoramos hasta dónde llegó ese gesto o cuándo terminamos siendo amigos. Otras, alguien vuelve para contarnos que recibió un pedido, que un lector visitó su restaurante o que encontró un aliado. Ahí todo cobra sentido.

Gracias a los campesinos, transportadores, cocineros, meseros, panaderos y artesanos que sostienen tantas mesas, incluso cuando la propia está llena de preocupaciones. Durante la pandemia aprendimos a reconocerlos con una urgencia que no deberíamos olvidar. Hoy siguen necesitando compras justas, respeto por su trabajo y oportunidades para crecer. El agradecimiento también se demuestra pagando lo que corresponde y cumpliendo la palabra.

Y gracias a ustedes, lectores, seguidores o nuevos conocidos, por quedarse, recomendar, preguntar y corregirme. Por compartir sus recuerdos y hacerme saber que una columna les recordó el sabor de su casa. Gracias a quienes cuidan estas palabras cada semana, pues diez años son millones de palabras bien puestas. Esta conversación ha crecido porque hay personas dispuestas a leerla, y otras que creen en la importancia de contarla o debatirla.

Ahora quiero agradecer como Lina, quien vive detrás de esta Papita. Gracias a la familia, a los amigos y a quienes me han acompañado en momentos difíciles, cuando encontrar entusiasmo requería ayuda. Gracias por la paciencia, por estar pendientes y por compartir los días felices, cuando el trabajo, el cariño y la vida parecen ponerse de acuerdo. Dejarse cuidar ha sido parte del aprendizaje.

Este año, al sentarnos a la mesa, quisiera que el agradecimiento tuviera nombres. Que recordáramos quién nos tendió la mano y a quién podemos ofrecérsela ahora. Que esa gratitud se convierta en tiempo, presencia y acciones que continúen después de levantar los platos. Ojalá sepamos devolver, con generosidad, algo de lo recibido.

Madame Papita ha crecido con cada persona sumada al camino. Ayudar y servir nos han hecho más grandes por dentro, más atentos a la vida de los demás. Después de diez años, sigo encontrando motivos para escuchar, acompañar y contar. Gracias por haber confiado. Gracias por creer. Gracias por tanto.

Último hervor: Salió la lista de los 50 Best: México arrasó, Perú se ratificó y Colombia sigue creciendo con identidad propia. Me llena de dicha ver lo que pasa con Bolivia. Sí, Bolivia: de quienes poco sabemos, pero cuya cocina es cosa suculenta. ¡Felicitaciones a todos los colombianos que siguen haciendo historia!

@madamepapita