Insistir, persistir y construir

Nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos de redes sociales. Libramos guerras con apariencia de invasiones bárbaras entre falsedades y discursos de odio. Ahora el caballito de batalla es «la dichosa inteligencia artificial». Señores, eso llegó para…

Muchos crecimos entre Canticuentos, los cuentos de la abuela y los que les echábamos a nuestros papás para volarnos, de peladitos, a planes que sabíamos que jamás nos autorizarían. Los cuentos alimentaron nuestra imaginación y nos enseñaron a reconocer peligros. De adultos, las historias son más complejas y, en ocasiones, terminan alimentando la desinformación y la desconfianza.

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Nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos de redes sociales. Libramos guerras con apariencia de invasiones bárbaras entre falsedades y discursos de odio. Ahora el caballito de batalla es «la dichosa inteligencia artificial». Señores, eso llegó para quedarse. No es una moda. Su verdadero alcance dependerá de lo que seamos capaces de construir con ella.

Colombia tiene talento, creatividad y conocimiento. El desafío es convertirlos en productividad, empresas sostenibles y crecimiento económico que beneficie a nuestras comunidades. No basta con celebrar la innovación; necesitamos comprender cómo transforma los oficios, fortalece los negocios y abre mercados.

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Durante estos diez años de Madame Papita, hemos recorrido territorios y escuchado a quienes sostienen nuestra comida: campesinos, cocineras, panaderos, transportadores, meseros y emprendedores que insisten incluso cuando las cuentas no cuadran. Hemos aprendido que detrás de cada plato existe una economía que necesita formación, inversión, oportunidades comerciales y condiciones para permanecer.

Una panadería que anticipa su demanda desperdicia menos. Un agricultor que accede a información puede planear mejor sus cosechas. Un restaurante que administra sus compras fortalece su relación con los proveedores. La tecnología puede facilitar estos procesos, pero ninguna herramienta sustituye el conocimiento de quienes trabajan la tierra o transforman sus productos.

Por eso hablar de inteligencia artificial sin hablar de educación es quedarse a mitad del cuento. Necesitamos pensamiento crítico, capacitación accesible y herramientas que lleguen también al campo y a los barrios. De lo contrario, la innovación terminará profundizando las desigualdades que promete superar.

La creatividad se parece a una receta cuidada durante generaciones: conserva memoria, oficio y ese toque secreto que la hace única. La tecnología puede llevarla más lejos, pero son las personas quienes le dan sentido.

Esa relación la entendió Inmov, empresa colombiana que en más de dos décadas evolucionó desde el marketing experiencial hacia la integración de creatividad y tecnología. Su apuesta phygital, que conecta experiencias físicas y digitales, parte de una premisa fundamental: las herramientas amplían las capacidades humanas, no reemplazan el criterio ni las relaciones de confianza.

Su laboratorio creativo generó Foodbol, que conecta fútbol, gastronomía y entretenimiento, y Son de Barrio, que reconoce en los territorios una fuente de identidad y creación. Iniciativas que son el corazón del cambio del país y del crecimiento de los sectores asociados a la cultura. Más que nombres y lanzamientos, aquí hay una conversación sobre nuestra capacidad de crear conocimiento propio y llevarlo a otros mercados. ¿Cómo logramos que esas posibilidades no se queden exclusivamente en las grandes empresas?

En medio de tanta turbulencia, necesitamos insistir en la educación, persistir en nuestros proyectos y construir puentes entre talento, tecnología y territorio. Meterle la ficha a un cambio estructural. No vivir solo de cuentos.

Último hervor: #EsoEsPuroCuento recupera relatos conocidos para ayudarnos a identificar fraudes e intentos de manipulación, eso que llaman ingeniería social. Porque una cosa es echar cuento y otra dejar que nos roben con uno. Busquen la campaña, compártanla y cuéntennos sus propios cuentos. Porque los colombianos crecimos con buenos cuentos.

@MadamePapita