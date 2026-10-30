La vigencia de un buen mordisco

Los emprendedores crecieron en un mundo donde las tendencias aparecen y desaparecen a velocidad sorprendente. Esa dinámica representa uno de sus mayores desafíos: conseguir que alguien visite un restaurante puede ser sencillo, pero lograr que regrese, lo recomiende y lo incorpore a su…

Emprender en gastronomía exige mucho más que una buena receta. Hay que escuchar, entender los cambios en hábitos de consumo, reconocer oportunidades y tener la humildad de modificar el rumbo cuando el mercado lo exige. En Bogotá, una nueva generación de empresarios demuestra que la creatividad también consiste en adaptarse sin perder la identidad.

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Los emprendedores crecieron en un mundo donde las tendencias aparecen y desaparecen a velocidad sorprendente. Esa dinámica representa uno de sus mayores desafíos: conseguir que alguien visite un restaurante puede ser sencillo, pero lograr que regrese, lo recomiende y lo incorpore a su cotidianidad es una conquista distinta.

Hay algo valioso en esa búsqueda: entender que la fidelidad no se compra con una fotografía viral ni con una fila en la puerta. Se construye en cada visita, cuando el sabor cumple lo prometido y la experiencia justifica el tiempo y dinero de quien llega. Y en Bogotá, con tantas opciones, ese vínculo es el verdadero patrimonio de cualquier restaurante.

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Tacocardia (@tacocardia_) demuestra cómo una propuesta encuentra su espacio con sabores reconocibles, identidad definida y una oferta para diferentes ocasiones. Sus tacos y tortas mexicanas acercan a una cocina generosa, informal y llena de carácter, donde comer bien no necesita convertirse en ceremonia.

Algo único de la cocina mexicana es que reúne personas alrededor de preparaciones sencillas, cargadas de tradición. Un buen taco exige equilibrio, ingredientes bien trabajados y respeto por su origen. Las tortas recuerdan que un sándwich también puede contar historias. Indispensable probar los tacos de chunchullo, lengua y pollo frito, y entre las salsas y el crocante, hay más motivos suficientes para quedarse.

En una orilla diferente encontramos Chorreo (@chorreo__), una propuesta que invita a ir más allá de las primeras impresiones. Asociarlo solo con postres eróticos sería desconocer su apuesta por la creatividad y el entretenimiento. Chorrear algo es muy rolo, pero aquí el asunto pasa por merengón, fresas con crema y minipancakes con muchos toppings y salsas.

En sus sedes de Chapinero y el centro de Bogotá, dulces, cocteles y preparaciones divertidas proponen disfrutar las tardes de otra manera. La imaginación forma parte del menú, y el humor encuentra espacio alrededor de la mesa. Hasta despedidas de solteros celebran, para quienes buscan algo diferente.

Estos negocios se construyen con públicos distintos, pero ambos comprenden que la experiencia debe tener personalidad. Uno apuesta por el antojo salado y los sabores de México; el otro convierte el dulce en una excusa para reunirse. Lo interesante no es solamente lo que se sirve, sino comprender que las personas salen a comer para divertirse, conversar, celebrar y descubrir experiencias.

La gastronomía dejó de limitarse al plato hace tiempo. Tacocardia y Chorreo son diferentes, pero comparten una lección: mantenerse vigente exige conocer al cliente sin volverse esclavo de las tendencias, pues no toda novedad garantiza permanencia.

Emprender también significa administrar, formar equipos, cuidar costos y sostener una promesa de calidad. Detrás de cada negocio que sobrevive hay decisiones difíciles, jornadas extensas y aprendizaje. Colombia necesita jóvenes que encuentren oportunidades donde otros ven obstáculos y entiendan que innovar no siempre es inventar algo nuevo, sino profundizar en lo que saben hacer bien. El éxito no está únicamente en abrir las puertas, sino en conseguir que valga la pena volver.

Último hervor: Halloween debe ser un fin de semana de fiesta, donde la rumba no cobre vidas y las ciudades no vivan petrificadas por lo que ocurre después de medianoche. Ojalá podamos celebrar sin homicidios ni robos, respetando a quienes son el motivo real: nuestros niños.

@MadamePapita