Se cumplieron en estos días treinta años de la muerte de uno de los grandes poetas del cine, el director Marcel Carné, y hay que decir que, a pesar de haber sido considerado como uno de los grandes nombres del séptimo arte, hoy en día está un tanto dejado de lado y eso a pesar de que una de sus producciones, la inmensa cinta "Los hijos del paraíso", por muchos años fue considerada como la mejor película francesa de todos los tiempos. La culpa posiblemente haya sido de los críticos de la Nueva Ola francesa, que tomaron a Carné como uno de sus blancos preferidos, que rechazaban precisamente todo lo que las cintas de Carné…

Se cumplieron en estos días treinta años de la muerte de uno de los grandes poetas del cine, el director Marcel Carné, y hay que decir que, a pesar de haber sido considerado como uno de los grandes nombres del séptimo arte, hoy en día está un tanto dejado de lado y eso a pesar de que una de sus producciones, la inmensa cinta "Los hijos del paraíso", por muchos años fue considerada como la mejor película francesa de todos los tiempos. La culpa posiblemente haya sido de los críticos de la Nueva Ola francesa, que tomaron a Carné como uno de sus blancos preferidos, que rechazaban precisamente todo lo que las cintas de Carné representaban, es decir, una insistencia en permitirnos viajar a mundos con universo poético y representante de lo que ellos decían que era un cine caduco, a pesar de que sus películas nos permiten viajar a un mundo lleno de lirismo y con una atmósfera poética incomparable. Criticaban también sus métodos, con grandes escenografías, con libretos demasiado literarios, y decían que todo lo que Carné hacía era una simple ilustración de los guiones de Jacques Prévert y otros colaboradores. Y decían que sus filmes eran artificiales y les faltaba espontaneidad. Hoy la crítica y el público han revisado esos juicios y nuevamente la obra de Carné está siendo no solo revaluada, sino considerada entre los grandes hitos de la historia del cine.

Carné representó el llamado realismo poético que encontraba en las calles, los hoteles y esos personajes sin raíces que figuran en sus películas, tema central para una creación fílmica. Él había nacido en 1906 y se inició al lado de otro gran director hoy dejado de lado, Jacques Feyder. Su encuentro con el importante poeta Jacques Prévert fue decisivo e inició una de las asociaciones más importantes de la tradición poética en el cine, la misma que nos dio películas como "El día amanece", "Los visitantes de la noche" y "El muelle de las brumas". Ellas presentan personajes condenados por el destino y donde la felicidad es pasajera. Su obra maestra, "Los niños del paraíso", es una cinta monumental que evoca el mundo del teatro y de los bajos fondos parisinos y que, como se dijo, fue considerada por mucho tiempo la mejor película francesa de todos los tiempos.

Hoy día, treinta años después de su muerte, la reputación de Marcel Carné ha sido vuelta a poner en el centro de la historia del cine y sus creaciones se consideran como ejemplo básico de cómo el arte del cine puede convertirse en algo poético y no solo eso, sino que sus filmes tienen la calidad adicional de ser particularmente entretenidos.