El disco de Música Ficta

En varias ocasiones me he referido a un notable conjunto colombiano de música antigua llamado Música Ficta, que desde hace muchos años se ha dedicado a la noble labor de resucitar e interpretar esas músicas que reposan en viejos archivos y que, si no fuera por grupos como el mencionado, dormirían en el polvo del olvido, a pesar de que mucha de ella es de gran belleza y de grandes méritos.

Este grupo, formado básicamente por Carlos y Julio Serrano, Juan Navarro y Elisabeth Wright, más un conjunto variable de colaboradores, todos los cuales interpretan instrumentos de la época o copia de ellos, deriva su nombre de ese género llamado así, música ficta, o sea, música ficcional o falsa, que por muchos siglos permitía a los intérpretes añadir improvisaciones basadas en su conocimiento y buen gusto. Ellos se han concentrado en resucitar partituras de archivos importantes, en especial, ya que son de por aquí, los tesoros que reposan en la Catedral de Bogotá. Aunque ellos estaban en estado lamentable, hasta que el recordado José Ignacio Perdomo Escobar llamó la atención a ellos, los catalogó y ayudó a que investigadores de universidades de Estados Unidos los fotocopiaran, para asegurar su preservación. Estas fotocopias han servido de base al conjunto Música Ficta para hacer una serie de grabaciones en discos compactos, de los cuales acaba de aparecer el tercero, completando una trilogía que rescata lo más granado de la colección, a la cual misteriosamente pocos tienen acceso fácil.

En este disco, titulado “Tírale flechas”, se colecciona una serie de villancicos, tonos y romances de los siglos XVII y XVIII de autores varios que florecieron en la Santa Fe de esos tiempos y hay que decir que muchas de las piezas incluidas son pequeños tesoros, de gran belleza y que son vertidas de manera emocionante por el grupo que evidentemente ama lo que está haciendo. Los tres discos, en total, configuran una antología de la música que escuchaban los santafereños de esos tiempos y es necesario afirmar que ese repertorio era envidiable. El grupo Música Ficta hace honor a esas creaciones que están lejos de ser algo primitivo, puesto que tienen elementos de sofisticación notable. El villancico “Tírale flechas”, que da su nombre al disco y que es de la autoría de Francisco de Santiago, probablemente un clérigo que vivió a principios del siglo XVII y del cual poco se sabe, aparte de la obra que dejó en la Catedral, es una pequeña obra maestra que se puede escuchar repetidamente, aunque muchas de las otras piezas incluidas tienen también grandes méritos. No todo lo que está en el disco es de la misma categoría, pero el total es algo que se disfruta y que merece oírse en repetidas ocasiones.

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Me informan que el grupo dará conciertos en la ciudad el año entrante y esta buena noticia permitirá escuchar en vivo a un meritorio conjunto que es definitivamente un orgullo para el país.