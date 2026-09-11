El retorno del disco compacto

Cuando se popularizó el llamado “streaming”, hubiera parecido que ese sistema de recibir y reproducir música marcara el toque final al disco compacto. Eso de poder tener miles de obras musicales al alcance con solo apretar un par de botones atrajo a amantes de la música y, de hecho, para las compañías disqueras ese sistema fue una fuente increíble de ganancias adicionales, ya que se evitaban todos los costos de prensar discos y distribuirlos, además de la necesidad de tener inventarios. No importó que muchos aficionados alertaran que ese sistema implicaba un tremendo retroceso en la calidad del sonido y que todos los avances…

Cuando se popularizó el llamado “streaming”, hubiera parecido que ese sistema de recibir y reproducir música marcara el toque final al disco compacto. Eso de poder tener miles de obras musicales al alcance con solo apretar un par de botones atrajo a amantes de la música y, de hecho, para las compañías disqueras ese sistema fue una fuente increíble de ganancias adicionales, ya que se evitaban todos los costos de prensar discos y distribuirlos, además de la necesidad de tener inventarios. No importó que muchos aficionados alertaran que ese sistema implicaba un tremendo retroceso en la calidad del sonido y que todos los avances hechos para tener una reproducción de alta fidelidad en sonido se perdían por las limitaciones inherentes al sistema. De hecho, algunas investigaciones demostraron que el sonido recibido por streaming a duras penas era un poco mejor que lo que se lograba en los viejos discos de 78 revoluciones.

A pesar de todo, el streaming creció en forma exponencial, los ingresos de las compañías por bajar música del sistema se multiplicaron al tiempo que los discos compactos físicos sufrían una caída impresionante. Se cerraron fábricas de CD y almacenes de discos y todo parecía indicar que al sistema había que escribirle su epitafio.

Pero siempre hubo un grupo, minoritario, es verdad, que insistió en las ventajas del soporte físico y por esa razón el CD no desapareció del todo. No solo no desapareció, sino que ahora las estadísticas de la asociación de la industria disquera de Estados Unidos informan de una estadística increíble. Ha habido una reacción entre amantes de la música, en especial porque, a pesar de haber pagado, el interesado no era dueño de lo que había comprado y el resultado es que se están intensificando las compras de discos compactos de modo impresionante. De acuerdo con ese informe, el crecimiento de ventas de CD en el primer semestre de este año es nada menos que 58.6%, mientras que suscriptores de streaming solo subieron 4.7%. Eso quiere decir que el CD no solo no se desvaneció como predecían, sino que está retornando y la tendencia sigue en aumento.

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No es entonces que el streaming se vaya a acabar, sino que la compra de medios físicos con mejor sonido y con la ventaja de que pertenecen a quien los compró se está incrementando a niveles que permiten ser optimistas. El disco compacto, lejos de morir, está viviendo buenos tiempos para satisfacción de quienes quieren buen sonido en lo que escuchan.