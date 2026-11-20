La temporada comenzará en febrero con el Trío de Piano Suizo, que hará tres presentaciones con la obra para este conjunto de Beethoven, con motivo del bicentenario de su muerte. Otro músico…

La acogedora sala de música de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República cambió hace unos años su orientación de presentar artistas internacionales, a divulgar ahora a músicos jóvenes colombianos, con muchos meritorios descubrimientos y además presentar con énfasis nuevos caminos del mundo de la música. Esto lo confirma su programación para el año entrante, que acaba de ser anunciada y que incluye mucho de gran interés.

La temporada comenzará en febrero con el Trío de Piano Suizo, que hará tres presentaciones con la obra para este conjunto de Beethoven, con motivo del bicentenario de su muerte. Otro músico homenajeado será Philip Glass, quien cumple noventa años y que es considerado uno de los principales creadores musicales contemporáneos. A su obra dedicarán sendos conciertos la pianista Vicky Chow y el Cuarteto Brooklyn Rider. De gran interés también será el estreno mundial de una obra comisionada por el Banco de la República, creada por el cartagenero Ludsen Martinus. Esto de ayudar a crear nuevas obras es labor fructífera que merece todas las felicitaciones de quienes nos interesamos por estas cosas.

En música barroca habrá, entre otras, dos presentaciones de mayor interés, una por el grupo de Rousset Los Talentos Líricos y la otra por la clavecinista Celine Frish, quien nos dará todas las partitas para su instrumento de Bach. Por otra parte, el dúo del cellista Octavio Destager-Lalande y la pianista Artem Belogurov tocará una obra basada en el ciclo de Schubert "El canto del cisne". El contratenor colombiano Sergio Andrés González, otro talento joven, cantará un programa ecléctico con obras que van desde Bach hasta nuestro Adolfo Mejía y que tiene el interés adicional de incluir creaciones de dos mujeres compositoras, hoy día opacadas, Fanny Mendelssohn y Clara Schumann. Igualmente, el Cuarteto Catalyst tocará un programa espiritual que va de Sor Juana Inés de la Cruz hasta Shostakovich, algo definitivamente original.

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También de interés es el recital por el dúo de pianistas Genova y Dimitrov, además de la cantidad de presentaciones de jóvenes intérpretes nacionales y de una proliferación bienvenida de música contemporánea. Claro que hay mucho más, pero lo descrito basta para demostrar que la temporada musical de la Biblioteca Luis Ángel Arango dejará una huella en los espectáculos musicales de calidad presentados en el país, ya que muchos de los eventos descritos también estarán presentes en otras ciudades colombianas. Como se ve, el año entrante será, musicalmente, muy prometedor.