Las películas inmortales

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Con unos amigos se discutía sobre la inmortalidad en el cine ya que el número de películas hechas desde su invención se cuentan por miles, pero de ellas son muy pocas las que se pueden llamar inmortales —es decir, que representan hitos que no perecen del arte cinematográfico—. Haciendo comparación con otras artes, se puede decir que las novelas que se han escrito son numerosas, pero solo hay un Quijote, o una Guerra y paz o un Ulises; o que de las pinturas que se han hecho muy pocas son recordadas como se recuerda, por ejemplo, Las meninas de Velásquez o Guernica de Picasso.
¿Qué hace que una película se pueda considerar inmortal? Como en toda obra de arte, las respuestas son muchas, pero en ellas se debe incluir un argumento interesante, una actuación sobresaliente, una dirección que ilumina lo que está pasando y un lenguaje cinematográfico (que incluye la fotografía, el montaje, los escenarios y el uso adecuado del sonido) que complemente los demás elementos. Por eso son inmortales cintas como Intolerancia de Griffith, ya que ellas, a pesar de ser mudas, tienen todos esos elementos a su favor. También lo son Casablanca y El ciudadano Kane, la una por su innegable atractivo romántico con una historia bien llevada, y la otra porque fue la creación de un nuevo lenguaje del cine. Las películas de Kurozawa y de Bergman combinaron todos los elementos mencionados. Las cintas de los neorrealistas italianos supieron aportar una visión fresca al cine, como igualmente lo hicieron los cineastas de la nueva ola francesa. Otro ejemplo serían las películas de Marcel Pagnol o de Rene Clair, por no decir nada de Chaplin, por su profunda humanidad. Se podrían citar muchos más ejemplos, pero la conclusión es que el cine es un arte tan grande que ya tiene ejemplos de inmortalidad.