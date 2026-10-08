Las películas inmortales

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Con unos amigos se discutía sobre la inmortalidad en el cine ya que el número de películas hechas desde su invención se cuentan por miles, pero de ellas son muy pocas las que se pueden llamar inmortales —es decir, que representan hitos que no perecen del arte cinematográfico—. Haciendo comparación con otras artes, se puede decir que las novelas que se han escrito son numerosas, pero solo hay un Quijote, o una Guerra y paz o un Ulises; o que de las pinturas que se han hecho muy pocas son recordadas como se recuerda, por ejemplo, Las meninas de Velásquez o Guernica de Picasso.

¿Qué hace que una película se pueda considerar inmortal?…