Lo que no es entendible es que el grueso del Congreso colombiano, encargado de pensar las leyes, sus costos, los presupuestos, en fin, una institución al mando del calce entre el contrato social que emana de esas…

El ciudadano de a pie de cualquier país ignora los detalles de la situación fiscal del mismo. Ocupados en sus quehaceres diarios, solo dirigen su atención al tema fiscal si este se descalabra y se lleva por delante los empleos, la estabilidad de los precios, de las tasas de interés y de cambio o la financiera. Como en Colombia eso no ha ocurrido aún, la población camina ignorando la bomba que nos acompaña a cada paso.

Lo que no es entendible es que el grueso del Congreso colombiano, encargado de pensar las leyes, sus costos, los presupuestos, en fin, una institución al mando del calce entre el contrato social que emana de esas reglas y su financiamiento con los impuestos que pagamos, deambule por los debates como si desactivar la bomba no fuera su tarea, como si su eventual explosión no se llevaría por delante buena parte de lo que hoy consideramos derechos.

El Ministerio de Hacienda propuso una manera de desactivar la bomba, una hoja de ruta que llevaría a que la deuda pública relativa al tamaño de la economía dejaría de crecer en el 2030. Los números—léase el tamaño y los tiempos del ajuste—eran los correctos: bajar el déficit en cerca de 4 puntos del PIB y no hacerlo de un solo tajo. A partir de ahí, se podía discutir si había suficiente ajuste del gasto, si los impuestos propuestos eran los apropiados, si había que repensar partes del contrato social.

Los partidos políticos afines al gobierno no dieron la talla. No contentos con tumbar el IVA que era el principal mecanismo de ajuste, que además le habría puesto recursos netos en el bolsillo a la población de más bajos ingresos a la que se le devolvería, sus propuestas van de disparate en disparate.

El Centro Democrático—en viejos tiempos conocido por presentar propuestas con respaldo técnico—propone un salto al vacío: bajar dramáticamente una batería de impuestos y reemplazarlos por una deuda forzosa a las empresas. Fuera de las dudas sobre la constitucionalidad de una deuda forzosa, la medida ampliaría la brecha entre el recaudo y el gasto, lo contrario a lo que se necesita. El partido Conservador propuso llevar (temporalmente…) el impuesto a las utilidades de las grandes empresas al ¡40%! El promedio de la OCDE es de 24%.

Todos los partidos cercanos al gobierno apoyan versiones ampliadas del RUGE, una propuesta de impuestos reducidos a nuevas inversiones grandes con garantía de

estabilidad tributaria por varios gobiernos: en lugar de tener un sistema tributario razonable para todos, clavan a los que ya están en Colombia y arman un estatuto paralelo para otros. Y ninguno está pensando en que el destino sea amigable con el empleo: contratar formalmente se va a encarecer y los incentivos a la inversión que se discuten se piensan en montos traídos y descuentos en impuestos sobre la renta en lugar de pensarlos, por ejemplo, en descuentos en la parafiscalidad de nuevos empleos que se podrían aplicar a todos los negocios.

A este paso, en poco tiempo el ciudadano de a pie oirá el estruendo de la bomba, dejará de ignorar el tema fiscal y las esquirlas que los harán finalmente voltear su mirada a ese aburrido tema, caerán sobre el gobierno y los partidos que lo apoyaron.

X: @mahofste