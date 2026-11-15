Los californianos votaron en contra de la Proposición 40, una propuesta para gravar la riqueza de aquellos que tienen más de mil millones de dólares y viven en dicho Estado. El 53 % de casi 11 millones de votantes rechazó la proposición. El cobro, cuya tarifa habría sido de 5 % y recaído sobre menos de 300 personas, se habría hecho por una sola vez —a diferencia del impuesto al patrimonio de Colombia que todos los años cobra hasta 1,5 % a los patrimonios altos. El impuesto habría recaudado lo que el gobierno colombiano recauda en un año completo con toda la batería de impuestos desplegada.

Detrás de la proposición hubo un enorme debate académico que estudió la desigualdad, sus causas, su medición, si se requieren políticas para minarla, si estas —como un impuesto al patrimonio– funcionarían, etc. Dos de los artífices de las investigaciones que terminaron en la Proposición son Saez y Zucman, economistas franceses, que trabajan en la Universidad de Berkeley, en California.

Días antes de la votación, Tyler Cowen —economista en la Universidad George Mason, con menos credenciales en el mundo académico pero con un rol importante como intelectual público, fundador de uno de los blogs económicos más consultados del mundo y con más 400 mil seguidores en X— publicó una nota en la que decía haberle pedido a la IA evaluar el trabajo académico de los dos franceses de marras. Según el post de Cowen, la IA había identificado más de 2000 errores en sus escritos y de estos más de 150 eran graves. Concluyó Cowen que había que revaluar esas investigaciones y sus implicaciones de política pública de manera radical.

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Naturalmente, “un concepto de la IA” sobre un enorme cuerpo de investigación, la elusiva definición de “errores” en una ciencia social, el hecho de que el anuncio se hiciera a pocos días de la votación, la propia afiliación de Cowen en instancias en las que comparte asiento con varios de los millonarios que tendrían que pagar el impuesto y el apoyo que recibió el trino del Cowen de parte de Elon Musk, generaron un tremendo debate.

Jason Furman de la Universidad de Harvard, otro intelectual público —340.000 seguidores en X— mostró también con IA que la evaluación de Cowen sobre los trabajos de Saez y Zucman estaba a su vez sesgada. Y uno de los directamente atacados, Zucman, reaccionó también y dirigió su respuesta no solo a Cowen sino que incluyó en esta a Musk. Allí resaltó la malicia del mensaje, destacó que muchos de los “errores” son elecciones metodológicas, que sus documentos como es usual en la ciencia han sido discutidos por sus pares y mejorados en posteriores investigaciones como parte del proceso de avance en el conocimiento; naturalmente, también relacionó el ataque con la votación de California.

El episodio es un abrebocas de lo que se viene en muchos debates científicos: el uso de la IA y sus cajas negras con su apariencia de autoridad para cancelar a autores o sus trabajos, el uso de IA para responder a ese ataque y la sensación, algo descorazonadora, de que quien sacará la cabeza por el medio son los anticiencia.

X: @mahofste