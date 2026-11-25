Aclarando de entrada que estas palabras fueron las que utilizó Paulo Freire en su plan de alfabetización durante el gobierno de Salvador Allende, considerando que contenían las cinco vocales. Su concepción de la educación popular tenía un sentido de educación política y se realizaba en el marco de un proceso profundamente transformador, que aspiraba a que esa revolución en marcha se realizara en forma pacífica por la vía de la democracia electoral, dado que Allende ganaría las siguientes elecciones, y que ese impulso se soportaba sobre los espacios masivos de unas comunidades empoderadas por la democracia directa. En su visita,…

Aclarando de entrada que estas palabras fueron las que utilizó Paulo Freire en su plan de alfabetización durante el gobierno de Salvador Allende, considerando que contenían las cinco vocales. Su concepción de la educación popular tenía un sentido de educación política y se realizaba en el marco de un proceso profundamente transformador, que aspiraba a que esa revolución en marcha se realizara en forma pacífica por la vía de la democracia electoral, dado que Allende ganaría las siguientes elecciones, y que ese impulso se soportaba sobre los espacios masivos de unas comunidades empoderadas por la democracia directa. En su visita, Fidel Castro le anunció públicamente los riesgos de un golpe de Estado impulsado por Estados Unidos, y lo hizo también el general Prats, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y su ministro de defensa, y eso terminó sucediendo. Allí se jugaba la superación del modelo keynesiano del Estado de Bienestar: por una vía social comunitaria, o por la entrada del modelo neoliberal.

Después de estos hechos, hablar de revolución se vinculó casi exclusivamente con la lucha armada, y quienes intentaban cambios políticos electorales hablaban más de reformas para evadir el estigma. Con el derrumbe del campo socialista de la Unión Soviética y el nuevo orden mundial, la idea de la revolución —transformación estructural con diversos enfoques— fue relegada por considerarla imposible, y las reformas quedaron dependiendo de las luchas populares por defender o ampliar las garantías de sus derechos humanos. Los gobiernos progresistas que surgieron como respuesta a esa regresión neoliberal prometieron reformas que algunos lograron cumplir parcialmente, y la respuesta sistémica fue una ola contrarrevolucionaria dirigida a liquidarlas o impedirlas, instalando gobiernos de perfiles neofascistas que se han propuesto acabar con las conquistas que enriquecían al Estado de derecho.

En este marco de las izquierdas y el progresismo, llamó la atención la propuesta electoral de Iván Cepeda, quien centró su programa en la Revolución. Era de esperar una estigmatización inmediata sobre ese concepto, pero prefirieron hacerlo con calificativos de guerrillero y comunista. Se proponía en primer lugar una revolución ética —anticorrupción y valores—, una revolución política —democracia representativa transparente, pero también participativa y directa— y una revolución que garantizara derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

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Si la derecha no se animó a ponerla en el debate fue porque su propuesta autoritaria era estructuralmente regresiva y podía terminar llevando a que esa idea de cambios profundos que cada vez será más necesaria retomara actualidad y se vinculara con ejemplos heroicos del pasado. Si en un momento los debates de la izquierda y el progresismo eran “reforma o revolución”, hoy esa contradicción se resuelve con el “reforma y revolución”, proceso en el cual las luchas por recuperar y profundizar los derechos y soberanías perdidas en lo nacional e internacional —inicialmente reformistas— tendrán que ayudar a sostener y profundizar la organización comunitaria y territorial con conciencia crítica, que permita ampliar su continuidad estructural.

Frente a gobiernos que apuestan a las guerras y al autoritarismo, y a las burdas injerencias externas que los mismos pueblos del imperio condenan, las “viejas” y nuevas generaciones que llenaron las marchas de resistencia por todo el país no aceptan más regresiones a su calidad de vida, ni ese no-futuro de paz y trabajo digno que le anuncia la profundización de la crisis social y ambiental nacional y planetaria. Muy posiblemente —o seguramente— estas pequeñas y grandes resistencias que se encuentran en un “arrocito en bajo” irán adquiriendo ese carácter de “revolución pacífica”, a la que con naturalidad convocan en México, que generará nuevas relaciones de poder para gobernar transformando desde lo local a lo nacional y lo internacional.