«A diez años» no es lo mismo que «Tras diez años»

La confusión puede venir de la similitud con la fórmula «“a” + artículo determinado + grupo nominal temporal» que podemos ver en oraciones como «A los…

Se cumplieron 100 días del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, tres meses del terremoto del pasado 10 de agosto y diez años del acuerdo de paz con las FARC. No faltaron, entonces, titulares de prensa como «A cien días del gobierno…», «A tres meses del terremoto…» o «A diez años del acuerdo…». Recordemos que, en este contexto, la preposición «a» indica el tiempo que hace falta para que algo suceda, es decir, todo lo contrario a lo que trataban de decir los titulares.

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La confusión puede venir de la similitud con la fórmula «“a” + artículo determinado + grupo nominal temporal» que podemos ver en oraciones como «A los tres meses del terremoto, muchos seguían sin hogar». La diferencia evidente es la aparición del artículo «los», que cambia todo el sentido de la oración. Para evitar la confusión, si queremos hablar del tiempo transcurrido desde que algo sucedió, podemos decir también «Diez años después del acuerdo» o «Luego de cien días de gobierno», por ejemplo.

Cambiando de tema, en una conversación reciente surgió la duda de si es correcto utilizar «poco» en femenino cuando se usa como sustantivo: «Dame una poca de sal». Al respecto, la Real Academia Española ha explicado que se trata de un arcaísmo que se conserva en el habla popular, aunque hoy se desaconseja su uso.

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Termino recordando que este miércoles se celebra el Día Mundial de los Récords Guinness. Si nos referimos a una plusmarca fuera del nombre propio, lo adecuado es «récord Guinness» o, en plural, «récords Guinness».

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