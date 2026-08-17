Agradecer y ayudar

“Agradezco también a los que incluso se han preocupado por la salud mental de quienes no tuvimos ninguna pérdida”: María Alejandra Medina C. Foto: EFE - Mario Baos

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Hoy quiero ceder el espacio de esta columna para contribuir a la difusión de información que sea útil para el momento que atraviesa nuestro país. Me gustaría empezar reconociendo la labor de las organizaciones de la comunidad humanitaria que siempre están listas para actuar, pero sobre todo quisiera aplaudir la voluntad y la capacidad de organización que ha demostrado la gente del común: amigos, vecinos, conocidos y desconocidos que, a través de distintos canales, han unido fuerzas para ayudar de alguna manera a las personas damnificadas, a los rescatistas y a los animales. Agradezco también a los que incluso se han preocupado por la salud mental de quienes no tuvimos ninguna pérdida directa.

En particular, destaco la labor de la Fundación Juntos Se Puede, nacida en 2019 para brindar atención a la población migrante venezolana en Bogotá. Ya vimos desde junio pasado el impresionante trabajo que hicieron en tiempo récord para auxiliar a las víctimas del terremoto en el país vecino. Hoy se vuelcan para ayudar al que consideran su segundo hogar.

Inicialmente, anunciaron que trasladarían insumos que ya tenían acopiados a zonas afectadas en Colombia. Hoy están recogiendo ayudas en Bogotá en puntos como el centro comercial Diverplaza, pero también en la carrera 17 n.° 141-05, la carrera 19 n.° 100-21 y la carrera 5 n.° 17-69. Reciben alimentos no perecederos, insumos médicos, kits de aseo personal, alimentos para animales, entre otros. Igualmente, siguen reuniendo donaciones en dinero, con las cuales también continúan con la asistencia a los hermanos venezolanos. Pueden encontrar los enlaces para aportar en su perfil oficial de Instagram (@funjuntossepuede).

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn