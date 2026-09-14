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La gazapera

«Cómo me vería en los ochenta»

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María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
14 de septiembre de 2026 – 12:00 a. m.
Los pantalones de las mujeres de la década de 1980 fueron, en general, con largas costuras, un estilo traído de la década de 1970. / Archivo EE
“Lo correcto es «los años ochenta», «los ochenta» o «los 80». Es decir, no es adecuado «los ochentas», «los 80s» ni «los 80’s»”: María Alejandra Medina C.

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En medio de las recientes tendencias en redes sociales, conviene recordar algunas pautas de ortografía. La primera: lo correcto es «los años ochenta», «los ochenta» o «los 80». Es decir, no es adecuado «los ochentas», «los 80s» ni «los 80’s». Al respecto, el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) anota que los últimos dos casos son un calco innecesario del inglés. La misma obra señala que en nuestro continente se ha documentado tanto «la década del ochenta» como «la década de los ochenta». Esta última es la «más habitual y recomendable», agrega. Por cierto, el DPD explica que estas expresiones suelen usarse para referirse a los decenios dentro de un siglo que tienen la misma cifra en su decena. La aclaración no sobra, pues allí mismo define que, cronológicamente, cada década comienza «en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0; así, la primera década del siglo XXI es la que va de 2001 a 2010; la segunda, de 2011 a 2020; la tercera, de 2021 a 2030, etc.». Es decir, si bien «los años ochenta» convencionalmente incluye al año 1980, en términos cronológicos este realmente pertenece a la década que se inicia en 1971.

No quisiera terminar sin detenerme de nuevo en las formas «80s» y «80’s». Por un lado, recordemos que, si bien casi todos los plurales en español terminan en «-s», no es correcto agregar esa consonante en signos o representaciones gráficas para indicar un plural: me refiero no solo a los números del ejemplo, sino también, por mencionar otro caso frecuente, a las siglas (el plural de «TIC» es «TIC»). Por otro lado, el apóstrofo (no «apóstrofe») tiene usos muy específicos, principalmente para reflejar elisión de sonidos («p’arriba», por ejemplo), que he abordado en otras entregas.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

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