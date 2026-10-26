¿Cómo se escribe «Knéset»?

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Pasadas las elecciones de Brasil, la próxima gran jornada electoral será en Israel, este martes, 27 de octubre. Antes de entrar en materia, solo quisiera recordar que tanto «brasilero» como «brasileño» son gentilicios válidos, así como lo son «Brasil» o «el Brasil» para la denominación del país.
En cuanto a las elecciones parlamentarias en Israel, conviene subrayar que el nombre del órgano legislativo de ese país es «Knéset». En español, esa es la grafía recomendada, y no «Knésset» ni «Knesset», utilizada en inglés.
El caso es llamativo, pues no se trata de una adaptación al español, sino de una transcripción, es decir, una reproducción fónica de la palabra en hebreo, algo que es posible hacer con palabras escritas en lenguas que usan escrituras no latinas y que es aplicable, por ejemplo, a nombres propios de entidades. «Knéset», como ha explicado la Fundéu, es la alternativa que «mejor se adapta a la pronunciación hebrea del nombre del Parlamento israelí». Así, en su pronunciación se debe incluir la «k» del inicio.
Con respecto al género, «se admite su uso tanto en femenino como en masculino dependiendo del sustantivo al que se aluda: asamblea o parlamento», añade la Fundéu. En caso de que se utilice «Parlamento» o «Asamblea» como alternativas en español (pues son las traducciones literales de «Knéset»), lo adecuado es escribirlas con la primera letra del sustantivo en mayúscula y el adjetivo en minúscula.
En cuanto al gentilicio del país y su plural, puede ser útil recordar que «israelí» corresponde al gentilicio del Estado moderno de Israel, mientras que «israelita» se limita a la referencia del antiguo pueblo de Israel, en un sentido histórico y religioso. La forma más recomendada del plural es «israelíes», si bien «israelís» no se considera incorrecto.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 16 minutosYa que toca el tema de Brasil, así sea con otros fines, con su venia aprovecho para burlarme de los fascistas y neo fascistas americanos que pensaban que la tenían fácil y Bolsonaro se alzaría con el poder. ¡Mamola! La derecha tambalea y ya veremos ahora el 3 noviembre en el marco de las elecciones intermedias o midterms 2026. Según los datos disponibles, el 54% de los sufragios anticipados son de demócratas registrados, frente a un 29% de republicanos. ¡Ya veremos!