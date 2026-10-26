¿Cómo se escribe «Knéset»?

En cuanto a las elecciones parlamentarias en Israel, conviene subrayar que el nombre del órgano legislativo de ese país es «Knéset». En español, esa es la grafía recomendada, y no «Knésset» ni «Knesset», utilizada en inglés.

Pasadas las elecciones de Brasil, la próxima gran jornada electoral será en Israel, este martes, 27 de octubre. Antes de entrar en materia, solo quisiera recordar que tanto «brasilero» como «brasileño» son gentilicios válidos, así como lo son «Brasil» o «el Brasil» para la denominación del país.

El caso es llamativo, pues no se trata de una adaptación al español, sino de una transcripción, es decir, una reproducción fónica de la palabra en hebreo, algo que es posible hacer con palabras escritas en lenguas que usan escrituras no latinas y que es aplicable, por ejemplo, a nombres propios de entidades. «Knéset», como ha explicado la Fundéu, es la alternativa que «mejor se adapta a la pronunciación hebrea del nombre del Parlamento israelí». Así, en su pronunciación se debe incluir la «k» del inicio.

Publicidad

Con respecto al género, «se admite su uso tanto en femenino como en masculino dependiendo del sustantivo al que se aluda: asamblea o parlamento», añade la Fundéu. En caso de que se utilice «Parlamento» o «Asamblea» como alternativas en español (pues son las traducciones literales de «Knéset»), lo adecuado es escribirlas con la primera letra del sustantivo en mayúscula y el adjetivo en minúscula.

En cuanto al gentilicio del país y su plural, puede ser útil recordar que «israelí» corresponde al gentilicio del Estado moderno de Israel, mientras que «israelita» se limita a la referencia del antiguo pueblo de Israel, en un sentido histórico y religioso. La forma más recomendada del plural es «israelíes», si bien «israelís» no se considera incorrecto.

Le puede interesar

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn