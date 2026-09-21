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¿«Maltratos» o «malos tratos»?

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María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
21 de septiembre de 2026 – 12:05 a. m.

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Me consultaron acerca de la diferencia entre «maltratos» y «malos tratos». Al respecto, el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) ha indicado que «maltrato» y «mal trato» son equivalentes entre sí. Sus plurales: «maltratos» y «malos tratos», respectivamente. Nos advierte, sin embargo, que «hoy se ha generalizado el uso de “malos tratos” con el sentido de ‘delito consistente en ejercer de modo continuado violencia física o psíquica sobre las personas con quienes se convive o que están bajo la guarda del agresor’». Es decir, se trata de una connotación que «maltratos» no tiene.

Una duda similar a la del caso anterior puede surgir al considerar «malentendidos» o «malos entendidos». No obstante, la misma obra académica es enfática: «malentendidos» es el plural correcto de «malentendido», mientras que «malos entendidos» no es adecuado, pues no existe la palabra «entendido» como sustantivo (es un participio y un adjetivo). Por lo mismo, tampoco es admisible el plural «malos entendidos». Pese a esto, el DPD aclara que «sí es posible la secuencia “mal entendido” cuando se trata del participio de “entender”, en función adjetiva, precedido del adverbio “mal”». Nos pone como ejemplos: «Ese criterio de ahorro mal entendido le cuesta muy caro al contribuyente» y «Opino que fueron celos mal entendidos». En estos casos, «mal» permanece invariable por su naturaleza adverbial, aunque el participio esté en plural.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn

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