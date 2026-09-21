Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura ¿«Maltratos» o «malos tratos»? María Alejandra Medina Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Me consultaron acerca de la diferencia entre «maltratos» y «malos tratos». Al respecto, el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) ha indicado que «maltrato» y «mal trato» son equivalentes entre sí. Sus plurales: «maltratos» y «malos tratos», respectivamente. Nos advierte, sin embargo, que «hoy se ha generalizado el uso de “malos tratos” con el sentido de ‘delito consistente en ejercer de modo continuado violencia física o psíquica sobre las personas con quienes se convive o que están bajo la guarda del agresor’». Es decir, se trata de una connotación que «maltratos» no tiene.

Una duda similar a la del caso anterior puede surgir al…