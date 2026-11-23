«Guion» se escribe sin tilde. La razón es que tiene una sola sílaba, es decir, es un monosílabo, cuyo acento nunca se marca gráficamente. Se podría contraargumentar que, como registra el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), hay personas en países como Colombia que pronuncian dicha palabra como un hiato ([gi.ón]), es decir, como un bisílabo. Si tiene dos sílabas, acento en la última y termina en «-n», ¿no debería tildarse como cualquier palabra aguda? La respuesta es no. El mismo DPD recuerda que la secuencia de una vocal cerrada (como la «i») y una vocal abierta que lleve el acento (como la «o») se considera siempre un…

«Guion» se escribe sin tilde. La razón es que tiene una sola sílaba, es decir, es un monosílabo, cuyo acento nunca se marca gráficamente. Se podría contraargumentar que, como registra el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), hay personas en países como Colombia que pronuncian dicha palabra como un hiato ([gi.ón]), es decir, como un bisílabo. Si tiene dos sílabas, acento en la última y termina en «-n», ¿no debería tildarse como cualquier palabra aguda? La respuesta es no. El mismo DPD recuerda que la secuencia de una vocal cerrada (como la «i») y una vocal abierta que lleve el acento (como la «o») se considera siempre un diptongo para las reglas de acentuación. Así, «con independencia de cómo la articule cada hablante, [“guion”] se debe escribir sin tilde», explica la obra. Señala que, por la misma razón, otros monosílabos como «ion» o «truhan» no se tildan.

Yo agrego: es la misma razón por la que algunos verbos en pretérito, como «guio», «crio» o «rio», tampoco se tildan, lo que contrasta con la mayoría de las conjugaciones en ese tiempo verbal para la primera y la tercera persona del español («canté» o «comió», por ejemplo).

El diccionario citado nos pide no confundir las formas verbales mencionadas con los bisílabos «crío» o «río», etc., en los que la vocal que lleva el acento es la cerrada («i»), lo que obliga a escribirlas con tilde.

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Y hablando de tildes, me preguntaron por qué «récords» (palabra que usé en mi última columna) lleva una. El motivo es que las palabras graves que se tildan no son solo aquellas que terminan en una consonante distinta de «-n» o «-s», sino también las que terminan en más de una consonante, como «bíceps».

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn