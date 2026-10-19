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«Profesionista», «pensionista», «cientista»…

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María Alejandra Medina
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Me pongo al día con una consulta que me llegó por correo hace varias semanas: si el uso de la palabra «profesionista» es adecuado. Recordemos que entre las regiones hispanohablantes puede haber diferencias léxicas, y este es un caso de esos. Particularmente en México se utiliza la palabra «profesionista» para designar lo que en prácticamente el resto de los países llamamos «profesional». Así lo registra, por ejemplo, el Diccionario de la lengua española. Podríamos poner también el caso de «pensionista», que se usa principalmente en España para hablar de la persona que cobra una pensión de jubilación y que en casi toda América Latina llamamos «pensionado».

Una voz tal vez más polémica sea la de «cientista». De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), su uso es válido para referirse a una persona partidaria de la teoría del cientificismo, pero emplear «cientista» como sinónimo de «científico» es un calco «desaconsejable» del inglés (como en «cientista social»). Sin embargo, su uso en países como Chile está tan extendido que quien estudia Ciencias Políticas recibe el título de «cientista político» (y no «politólogo», como en Colombia y como recomienda el DPD). Quizá la Asociación de Academias de la Lengua Española algún día reconsidere la censura.

Finalmente, un artículo en la edición del festivo pasado me hizo volver sobre el uso de «piloto» para referirse a una mujer. Al respecto, la Real Academia Española ha explicado que, si bien esa voz está consolidada como común en cuanto al género («el/la piloto»), «pilota» es un femenino «morfológicamente posible y no cabe censurar su empleo». ¿Lo usarían?

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn

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Por María Alejandra Medina

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