«¡Que viva la música!», sin tilde

En torno a los 75 años del nacimiento del escritor Andrés Caicedo ocurrieron varios hechos desafortunados. Uno de ellos fue encontrarnos con una tilde incorrecta en la portada de una nueva edición de ¡Que viva la música! Me refiero al reciente lanzamiento de Booket (Planeta), en el que la palabra «que» aparece tildada: «¡Qué viva la música!». Al respecto, vale la pena decir varias cosas. La primera es que la oración con el error tiene sentido: el «qué», con tilde, puede funcionar como adverbio exclamativo (modifica el adjetivo «viva»). Es como si quisiéramos decir «¡Qué viva suena la música!». Sin embargo, sabemos que ese no es el…

En torno a los 75 años del nacimiento del escritor Andrés Caicedo ocurrieron varios hechos desafortunados. Uno de ellos fue encontrarnos con una tilde incorrecta en la portada de una nueva edición de ¡Que viva la música! Me refiero al reciente lanzamiento de Booket (Planeta), en el que la palabra «que» aparece tildada: «¡Qué viva la música!». Al respecto, vale la pena decir varias cosas. La primera es que la oración con el error tiene sentido: el «qué», con tilde, puede funcionar como adverbio exclamativo (modifica el adjetivo «viva»). Es como si quisiéramos decir «¡Qué viva suena la música!». Sin embargo, sabemos que ese no es el sentido del título de la obra cumbre del escritor caleño. En cambio, el «que» debe funcionar como una conjunción para introducir un enunciado exclamativo, un deseo realmente: «¡Que viva la música!».

Cambio de tema para responder a una consulta que me llegó por correo: ¿se dice «arroz con leche» o «arroz de leche»? Ambas son válidas y han sido documentadas en Colombia, si bien «arroz con leche» se considera la forma mayoritaria. Desconozco el origen de la variante minoritaria, aunque no me sorprende, pues la preposición «de» no se limita a expresar el material del que está hecho algo (por eso, como he explicado en otras columnas, no cabe el cuestionamiento a la expresión «vaso de agua» porque el vaso no está hecho de agua, sino, por ejemplo, de vidrio). De hecho, el Diccionario de la lengua española la registra como equivalente de «con» en ciertos casos. Sucede algo similar con «arroz de coco», que es lo mismo que «arroz con coco». Cuéntenme si se les ocurren más ejemplos.

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@alejandra_mdn