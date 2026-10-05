Sobre un titular de «El Tiempo»

Sabemos que, en general, la oración que va después de dos puntos se inicia con minúscula, salvo algunas excepciones. Según el contenido del video en cuestión, el artículo «la» debía ir en mayúscula por encajar en una de dichas excepciones: el cierre de subtítulos o epígrafes. Creo, sin embargo, que en este caso los dos puntos no están…

Los colegas de El Tiempo estrenaron formato en su edición impresa hace algunos días. En relación con esto, en redes sociales me encontré con un video que no reparó en el nuevo tamaño del papel, sino en el titular de la portada: «Drones: la nueva guerra que Colombia no puede darse el lujo de perder».

Sabemos que, en general, la oración que va después de dos puntos se inicia con minúscula, salvo algunas excepciones. Según el contenido del video en cuestión, el artículo «la» debía ir en mayúscula por encajar en una de dichas excepciones: el cierre de subtítulos o epígrafes. Creo, sin embargo, que en este caso los dos puntos no están cerrando un subtítulo o un epígrafe, sino separando el concepto general del aspecto particular que se desarrolla enseguida. De hecho, es una fórmula bastante frecuente en los titulares de los medios de comunicación. Para salir de la duda, podemos ir a la propia Ortografía de la lengua española, que indica: «En títulos y epígrafes es frecuente el uso de los dos puntos para separar el concepto general del aspecto parcial del que va a tratarse». Inmediatamente pone como ejemplo: «La literatura medieval: estudio comparativo de los principales motivos recurrentes» («estudio» con minúscula inicial). Creo que «Drones» cumple una función similar a la que en este último caso tiene «La literatura medieval».

Por cierto, dentro de las excepciones en las que después de dos puntos va mayúscula, hay otro uso muy común en los titulares de prensa: cuando estos anuncian la reproducción de una cita o de palabras textuales.

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mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn