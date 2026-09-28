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¿«Un grupo de personas se reunió» o «Un grupo de personas se reunieron»?

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María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
28 de septiembre de 2026 – 12:05 a. m.

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¿«Un grupo de personas se reunió» o «Un grupo de personas se reunieron»? La disyuntiva, sobre la que recibí un correo en días recientes, puede causar duda. Al respecto, la Nueva gramática de la lengua española indica que ambas opciones son posibles. En el primer caso, el sustantivo «grupo» se considera núcleo de la construcción (es decir, es el que marca la concordancia), mientras que «de jóvenes» resulta ser su complemento. La obra agrega que la variante en singular «puede darse, como se ha visto, con sustantivos como “serie”, “montón” o “sinfín”, de naturaleza inherentemente cuantificativa».

Otra cuestión, esta vez relacionada con el femenino. Es común escuchar construcciones como «Llegaron setenta y un solicitudes». Aquí hay que tener presente algo que señala el Diccionario panhispánico de dudas (DPD): en el número «uno» y sus compuestos, la concordancia es obligada cuando el numeral precede inmediatamente al sustantivo, es decir, cuando escribimos «treinta y un kilos» o «veintiuna toneladas». Con el ejemplo que nos pone el DPD queda claro que «veintiún toneladas» no es correcto. Sin embargo, «si entre el numeral y el sustantivo femenino se interpone la palabra “mil”, la concordancia de género es opcional: “veintiún mil toneladas” o “veintiuna mil toneladas”», aclara la misma obra.

En cuanto al femenino, en los ordinales (es decir, los números que indican orden), vale la pena recordar que la forma apocopada de «primero» y «tercero» ante sustantivos femeninos («la primer vez») era normal en el español clásico, pero hoy se considera un arcaísmo que es mejor evitar. «La primera vez» es lo recomendable.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn

María Alejandra Medina

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