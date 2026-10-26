Cuando Petro ganó la presidencia, una persona formada y con criterio –que alguna vez fue de izquierda y hasta simpatizante del M-19– me dijo “Esto va a ser un problema, porque a nosotros nos formaron solo para hacer cagadas”. Esa frase, sencilla y coloquial, es una definición que resume lo que va quedando sobre la mesa con el paso de los días y que se puede palpar sin necesidad de ser militante del movimiento del hoy presidente, ni por que se crea todo lo que sale en las portadas que dan candela a la narrativa del heroísmo de los patriotas; y tampoco desconoce la reacción instintiva de culpar de todo al gobierno Petro ante el…

Cuando Petro ganó la presidencia, una persona formada y con criterio –que alguna vez fue de izquierda y hasta simpatizante del M-19– me dijo “Esto va a ser un problema, porque a nosotros nos formaron solo para hacer cagadas”. Esa frase, sencilla y coloquial, es una definición que resume lo que va quedando sobre la mesa con el paso de los días y que se puede palpar sin necesidad de ser militante del movimiento del hoy presidente, ni por que se crea todo lo que sale en las portadas que dan candela a la narrativa del heroísmo de los patriotas; y tampoco desconoce la reacción instintiva de culpar de todo al gobierno Petro ante el desconcierto de la coyuntura. No, a esta altura del partido, con seguridad, a los petristas que son capaces de ponerse la mano en el corazón, ya les queda claro que hay verdades que corroboran que la administración Petro dejó un reguero de calamidades que no enaltecen sus banderas, y que requerirán, para sus militantes, pasar por una catarsis en voz muy alta, acatar decisiones transparentes de la justicia colombiana, y hacer un gran inventario de propósitos de enmienda para continuar en la política.

El reguero de Petro raya en lo inverosímil. Hay tantos detalles de sus actos descarrilados y el desdén por gobernar que no sólo deterioraron y maltrataron la gestión pública, sino que dejaron el camino abierto para que quien quiera creer en lo peor tenga como hacerlo. Y a quien quiera creer solo la mitad, ya le baste. Qué maltrato con el país, con sus ciudadanos, con sus seguidores y con la democracia haber desperdiciado una conquista tan necesaria para quienes dejaron tantos muertos intentando tener un trozo del poder por las vías pacíficas y demostrar entonces, que se podía dar vuelta a la página de una historia que estaba pendiente. Era fácil, era posible haberlo hecho bien. Era perentorio que Petro hubiese representado y fortalecido a quienes lo respaldaron para que se cortara el desgastado argumento de que la izquierda democrática es una hierba mala que se debe fumigar. Habría sido posible incluso definirlo como un gobierno flojo, mediocre, a media marcha o que, como todos los gobiernos, dejó muchas frustraciones porque no cumplió sus promesas; que se destacara sí, en algunas cosas, como lo hizo, pero las crónicas que se cuentan en privado, que además para los cuerpos de seguridad son secretos de Estado, dejan sin aliento al más avezado novelista. El hastío.

En realidad lo que dejó Petro como gobernante es un enorme reguero de gasolina que se enciende con cualquier chispa, y que le sirve y le servirá al modelo actual para mantener encendida la llama por mucho tiempo. Lo entienden bien y lo saben explotar mejor. Solo hay que hacer el inventario de los repentinos ataques de sinceridad que les están dando a las excolaboradoras y cómplices de los despropósitos del expresidente.

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El concepto de que los tigres vinieron a arreglar el desastre alimenta el proceso de “el milagro y las horas más oscuras” frases de inteligencia artificial, bien logradas, para invocar la salvación y reteñir lealtades como parte de una misión divina.

Quienes hoy gobiernan no necesitan mucho esfuerzo para crear políticas públicas, sólo una propaganda bien hecha que mueva las tripas para alimentar una vez más que el “peso del mal” recaiga en generalizaciones ridículas que continúan empequeñeciendo esta sociedad: los mamertos, los zurdos, los feos, los desadaptados, los abusadores, cómplices de bandidos, los ingenuos de la paz, esos y esas gentes.

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Da miedo saber más detalles del reguero que dejó Petro y también da miedo la forma en que el gobierno del Tigre quiere limpiarlo. ¿Cómo habitar Colombia en esta tensión?