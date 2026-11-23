En 1932, Albert Einstein y Sigmund Freud acordaron hacer un intercambio público sobre un tema de interés propio y de la humanidad. Eran los años de la creación de la Liga de las Naciones, y los dos célebres genios estaban ansiosos por los desafíos que dejaban en el aire las tensiones prebélicas que anticipaban una segunda guerra mundial. "¿Por qué la guerra?", fue la pregunta que le lanzó el físico más importante del planeta, al psicólogo más revolucionario que a comienzo del siglo había estrenado sus tesis sobre el inconsciente y la interpretación de los sueños. Dijo Einstein que lo motivaba saber cómo podría acercarse a esa…

En 1932, Albert Einstein y Sigmund Freud acordaron hacer un intercambio público sobre un tema de interés propio y de la humanidad. Eran los años de la creación de la Liga de las Naciones, y los dos célebres genios estaban ansiosos por los desafíos que dejaban en el aire las tensiones prebélicas que anticipaban una segunda guerra mundial. "¿Por qué la guerra?", fue la pregunta que le lanzó el físico más importante del planeta, al psicólogo más revolucionario que a comienzo del siglo había estrenado sus tesis sobre el inconsciente y la interpretación de los sueños. Dijo Einstein que lo motivaba saber cómo podría acercarse a esa respuesta un científico de la mente humana, ya que desde la ciencia exacta de la física había resultado incapaz de hacerlo. Tanto la carta que argumenta la pregunta, como lo que responde Freud intentando una respuesta, son dos piezas magistrales.

Hace 12 años me encontré ese libro en una librería de Bogotá: una versión de las cartas analizadas por el filósofo Isaiah Berlin. Lo leí con la expectativa de encontrar en esa profunda reflexión algunas pistas para la misma pregunta que me ha rondado toda la vida en la versión criolla: ¿por qué no se termina la guerra en Colombia?

Freud condensa su respuesta en el último párrafo de su carta:

“¿Cuánto deberemos esperar hasta que también los demás se tornen pacifistas? Es difícil decirlo, pero quizá no sea una esperanza utópica la de que la influencia de estos dos factores —la actitud cultural y el fundado temor a las consecuencias de la guerra futura pongan fin a los conflictos bélicos en el curso de un plazo limitado—. Nos es imposible adivinar a través de qué caminos o rodeos se logrará este fin. Por ahora sólo podemos decirnos: todo lo que impulse la evolución cultural obra contra la guerra”.

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Y fue esa frase final con la que me quedé, ya que no hay respuesta rotunda, ni solución definitiva: solo civilizándonos como humanos, en esa evolución cultural, iremos caminando hacia esa dirección. Por eso creamos “La Conversación Más Grande del mundo”, porque una manera de abrir camino es usar la herramienta humana de la conversación. Estuvimos convencidos de que ese enorme proceso de participación nos haría sentir pertenencia a todos a un propósito que una vez se desarrollara, debía trascender la política, y convertirse en una evolución cultural. Poner fin a un conflicto para empezar a construir la paz.

En eso pienso cuando recuerdo lo que pasó hace 10 años. Vivimos la esperanza utópica de lograr detener una guerra que hasta ese momento parecía tan amañada en nuestra historia que por fin llegaba la hora de echarla. Y sí, la guerra con las FARC terminó; explicar en detalle esta afirmación que parece contraria a la evidencia, sería objeto de otra columna. Hay otras, sí, pero son distintas.

Sin embargo, se logró ese Acuerdo de Paz entre las partes Estado y guerrilla, pero no la paz social. Ahí comenzó otra “guerra” que siguió su rumbo, y arreció sin piedad: la de la polarización. Contrario al propósito de la conversación, cuando nos polarizamos rompemos la intención de escuchar por tanto no se logra el objetivo transformador que conlleva la acción verdadera de conversar entre humanos.

La polarización nos rompió y nos instaló en bandos contrarios, con los teléfonos como fusiles y las redes como las balas. Y aquí estamos hoy: atrincherados para sobrevivir a una conversación, sí, a miles, pero con máquinas manipuladoras que nos restan humanidad y nos alejan de la única respuesta posible que encontraron esas reflexiones de los científicos hace más casi un siglo. Impulsar la evolución cultural para obrar en contra de la guerra.