Una familia bipartidista

Mi padre fue un liberal oficialista que cada día de su vida proclamó a la hora de sentarse a almorzar a las doce y treinta en punto “Viva el Partido Liberal”; luego, a la hora de la comida, siete en punto, lo mismo: “Viva el Partido Liberal”. A veces, dependiendo del sentido del humor que lo acompañara, continuaba la frase con un vainazo: “Viva el Partido Liberal y abajo los que sabemos” y soltaba una seudo carcajada mirando de reojo a la silla de enfrente. Se refería a los conservadores, obviamente, y, en concreto, a la única adulta conservadora de la casa, porque entonces todos éramos pequeños, que era mi mamá.

En ese día a día, en la mesa del comedor de nuestra casa, se fue construyendo el carácter de la familia. Siempre de corbata, siempre con gomina, siempre con tanto gusto y elegancia que la liturgia permitió que la historia de Colombia se nos colara hasta los tuétanos.

Mi mamá, de cuello largo, delgado, bellísima, con la boca siempre pintada de rojo y una sonrisa de comisura a comisura le decía: “Pues sí, conservadora y a mucho honor”. Y enseguida empezaba a fluir el paso de las bandejas de la comida.

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Papá no era un liberal por accidente. Sus convicciones venían del arraigo de sus padres, que eran primos hermanos, y por tanto de los abuelos compartidos a los que la Guerra de los Mil Días les había alcanzado en sus años más mozos. Era un hombre imponente, sereno, siempre serio a pesar del fino e irrepetible buen sentido del humor que caracteriza a la gente inteligente. Hablar con él era un reto. Tenía tantas lecturas en su memoria y nos llevaba la cuerda en cualquier pregunta o inquietud; las convertía en un concurso de conocimiento que mis hermanos y yo nos pelábamos por ganar. Era un intelectual, un académico, era profesor y por muchos años rector de universidad. Un humanista que consideraba que los años oscuros de la Violencia aún se sentían en el ambiente y por eso creía que la Educación –sí, con E mayúscula– era el mejor de los oficios al que un colombiano podía dedicarse. Nunca se preocupó por ser rico, nunca hizo un negocio, todo lo que tenía de sus sueldos de servidor público lo ocupó en su familia, y sus mejores horas fueron las que ocupó como lector, cinéfilo y las que dedicó a un hobby que lo hacía inmensamente feliz: reunirse con amigos a conversar.

A finales de los años 50, Papá liberal y Mamá de familia conservadora no se podían visitar fácilmente. Se conocieron desde siempre, pero en sus tiempos de noviazgo tuvieron que contar con un carné prestado por amigos conservadores para que, en el camino a la casa de la novia, la policía no lo detuviera. Fueron vidas marcadas por la época. En la casa Liberal se hablaba mal de Ospina y Laureano; y en la casa Conservadora, de López Pumarejo, o Gaitán. Las huellas de la confrontación política se narraban, pero nunca inspiradas en retaliaciones u odios. No en mi casa. Los supuestos godos de la familia de mi Mamá eran más liberales que los liberales, aunque tuvimos un tío cura, eran godos abiertos, alegres, encantadores, cultos y bohemios.

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El bipartidismo pacífico fue mi crianza. Se recibía en las comidas al obispo como al coronel del batallón, a los cuñados Laureanistas y a las entusiastas mujeres Lopistas y hasta a alemanes inmigrantes que traían historias de los coletazos de una guerra mundial, y estaban más allá del conservadurismo criollo.

Nunca la radicalización. Nunca el adoctrinamiento. Nunca cercenados en el pensamiento ni en las preguntas. Nunca una amenaza, nunca una agresión. Nunca una persecución. El lenguaje era político, pero con el tono enternecedor de comprender que cada uno nace y crece en la familia y en el lugar que le otorgó la vida. Qué tiempos tan lejanos.