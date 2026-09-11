¿Qué pasará con el Monasterio?

Es considerado monumento nacional y bien de interés cultural desde 1996, cuando fue remodelado y adecuado para el uso hotelero. El Monasterio, a través de la mencionada cadena, ha venido prestando un servicio excepcionalmente…

Este hotel estuvo a punto de llegar a los 30 años siendo manejado por la cadena hotelera Dann Carlton, pero no logró ponerse de acuerdo en la renovación del contrato con la Gobernación del Cauca y hoy está a disposición de los operadores turísticos nacionales e internacionales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Es considerado monumento nacional y bien de interés cultural desde 1996, cuando fue remodelado y adecuado para el uso hotelero. El Monasterio, a través de la mencionada cadena, ha venido prestando un servicio excepcionalmente eficiente, no solo para la actividad turística sino en la conservación y mantenimiento del imponente patio central, los especiosos corredores con arcadas de sus dos pisos, las fuentes de piedra y las celdas de los monjes convertidas en confortables y espaciosas habitaciones. Este edificio de la Ciudad Blanca es emblemático e histórico.

Publicidad

Es indiscutible el aporte del Hotel Monasterio al turismo de la región, que como epicentro de los eventos más importantes de la ciudad y referente histórico, merecería la mejor de las suertes. Ahora que soplan nuevos vientos para la seguridad nacional, repito, alguna cadena local o extranjera se debería interesar en manejar su operación, beneficiándose del turismo cultural y religioso propios de la ciudad y del entorno para el ecoturismo de la región.

No es un secreto para nadie que en los últimos años la economía, pero, sobre todo, el turismo y, por ende, la hotelería, han sido duramente golpeados por las actividades subversivas de los grupos armados que lograron paralizar esta región del país.

Pueda ser entonces que, con el gobernador a la cabeza, se logre rápidamente algún acuerdo para no cerrar las puertas de este emblemático hotel, sin que el departamento del Cauca pierda su control y pueda seguir operando como lo ha hecho en estos casi seis lustros, sobre todo ahora en que el nuevo gobierno ha prometido un renacer de estas actividades en el sur de este postrado departamento.

La actividad hotelera debe renacer en Popayán, una ciudad llena de historia con una intrínseca vocación turística.