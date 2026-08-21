Solidaridad caleña

“Cali, activa y solidaria, ha tenido un comportamiento que bien merece justipreciarse y debe ser tomado como ejemplo”: Mario Fernando Prado Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hablando con uno de los corresponsales que ha sido designado para cubrir la información del post terremoto desde distintos lugares, no vaciló un solo instante en expresar que la región donde más había visto la solidaridad y el apoyo fue Cali.

Las gentes de esta parte del país son alegres y amigables por naturaleza. Les gusta ayudar así sea al gratín. Hacen cosas tan elementales como ayudar a empujar un carro, espantar las avispas de una colmena o incluso bajar un gato del tejado, labores para las que siempre habrá un caleño o una caleña listos para servir.

Cali siempre ha sido una ciudad de puertas abiertas, con manos dispuestas a colaborar en respuesta a un “deme una manita, porfa”. Esto y mucho más es lo que ha venido sucediendo en esta capital de la alegría, la salsa y el deporte.

Un voluntariado de miles de personas prestó y sigue prestando su ayuda de manera desinteresada día a día, lo cual se ha magnificado en estos momentos aciagos en los que la sociedad debe aplaudir su loable labor.

Me decía el periodista que le había correspondido hacer “unos directos” y que en Cali la tragedia había logrado que se superaran las diferencias que hace unos años nos tuvieron totalmente polarizados, divididos y enfrentados. Tanto, y parece mentira, que hasta los ciudadanos de la llamada ‘Primera Línea’ han colaborado hombro a hombro en las labores de rescate.

Cali, activa y solidaria, ha tenido un comportamiento que bien merece justipreciarse y que debe ser tomado como ejemplo, pues es la ciudad que ya tiene una ruta de acción y un presupuesto estimado para su reconstrucción. Esta será liderada por el alcalde Eder, quien también merece el reconocimiento ciudadano.